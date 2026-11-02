Calendario de ANSES de noviembre: las fechas de cobro confirmadas para documentos finalizados en 6 y 7

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los calendarios de pago correspondientes a noviembre de 2026. La información oficial establece el esquema de cobros para todas las prestaciones del sistema previsional y social.

A continuación se detallan las fechas de cobro para los beneficiarios cuyos documentos nacionales de identidad finalizan en los números 6 y 7.

ANSES confirmó el aumento de noviembre y el bono, que sigue congelado: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes que no superen el monto mínimo cobran en las siguientes fechas fijadas según la terminación de su documento:

- DNI terminado en 6: 17 de noviembre

- DNI terminado en 7: 18 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para los beneficiarios del sistema previsional que perciben montos superiores al haber mínimo, el organismo dispuso un día de acreditación conjunto:

- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo perciben el monto correspondiente en los días estipulados:

- DNI terminado en 6: 19 de noviembre

- DNI terminado en 7: 20 de noviembre

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo tienen asignadas las siguientes jornadas para el retiro de los fondos:

- DNI terminado en 6: 19 de noviembre

- DNI terminado en 7: 20 de noviembre

ANSES confirmó el calendario completo de cobros de noviembre con los cambios por los feriados por la visita del Papa

Asignación por Prenatal

En el caso de las acreditaciones vinculadas a la Asignación por Prenatal, la entidad unificó el esquema para ambas terminaciones:

- DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad cuentan con un período extendido para el cobro de la prestación sin distinción de documento:

- DNI terminados en 6 y 7: del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las asignaciones familiares de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se cobran dentro del lapso fijado para todas las terminaciones:

- DNI terminados en 6 y 7: del 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 4 y 5 cobran en la misma jornada operativa:

- DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre

ANSES oficializó el aumento de jubilaciones, pensiones y AUH para noviembre de 2026: cuánto cobrará cada beneficiario

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones asociadas a las Pensiones No Contributivas quedan habilitadas durante un plazo mensual unificado:

- DNI terminados en 6 y 7: del 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

Los trabajadores incluidos dentro del esquema de la Prestación por Desempleo perciben sus montos en los siguientes días:

- DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre

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