Los argentinos esperan más inflación: las proyecciones de octubre subieron al 35,9% y superan el 41% en CABA

En octubre, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 35,9% a nivel nacional, lo que implica un aumento de 6,1 puntos porcentuales respecto de septiembre (29,8%), de acuerdo con el relevamiento publicado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

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Se trata del valor más alto desde agosto de 2026, cuando las expectativas de inflación habían alcanzado el 35,7%. De esta manera, el indicador revirtió la caída registrada en septiembre.

A pesar de este incremento, el centro de estudios aclaró que “la mediana se mantiene sin cambios en 30%”. En términos interanuales, la inflación esperada promedio de octubre se ubicó un 3% por debajo del valor registrado en el mismo mes de 2025.

Expectativa de inflación para los próximos 12 meses, octubre

Al analizar el comportamiento geográfico, el estudio reveló un panorama heterogéneo, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la región de mayores expectativas de inflación. “Por regiones, la inflación anual esperada en octubre es mayor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (41,2%), seguida por el Gran Buenos Aires (37,6%) y el Interior (34,0%)”, detalló el CIF.

La aceleración se registró en las tres regiones. Según el informe, “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el promedio pasó de 32,3% a 41,2% (+8,9 p.p.)”, mientras que en el Gran Buenos Aires aumentó de 30,8% a 37,6% (+6,8 puntos porcentuales) y en el Interior pasó de 28,9% a 34,0% (+5,1 puntos porcentuales).

Promedio regional de expectativas de inflación

Expectativas por ingresos

Según la UTDT, “la inflación esperada promedio por los hogares difiere entre niveles de ingresos, y la brecha aumenta”.

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En rigor, la diferencia entre las proyecciones de los hogares de mayores y menores ingresos se amplió durante octubre. “La diferencia entre hogares según nivel de ingresos, aproximado por el nivel educativo, se ubicó en 3,4 puntos porcentuales”, frente a los 0,4 puntos porcentuales registrados en septiembre.

Este incremento respondió a una suba más pronunciada de las expectativas entre los hogares de menores ingresos. Según el informe dirigido por Sebastián Auguste, “en los hogares de menores ingresos, el promedio aumentó de 29,5% a 38,3%”, mientras que en los hogares de mayores ingresos pasó de 29,9% a 34,9%. Además, la mediana del segmento de menores ingresos ascendió del 20% al 30%, mientras que en los hogares de mayores ingresos permaneció en el 30%.

De esta manera, el informe concluyó que “las expectativas en los hogares de menores ingresos se ubican por encima de las del segmento de mayores ingresos, y la brecha aumenta respecto del mes anterior”.

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El corto plazo

A diferencia de las expectativas para los próximos 12 meses, las proyecciones de inflación para los próximos 30 días registraron una leve desaceleración durante octubre.

Según el CIF, “la inflación mensual esperada en octubre se ubicó en 3,39% en promedio y 3% de mediana”. En comparación con septiembre, cuando las expectativas habían alcanzado el 3,49% y el 3%, respectivamente, el promedio disminuyó 0,1 puntos porcentuales, mientras que la mediana se mantuvo sin cambios.

GZ