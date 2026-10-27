Crece la demanda de las empresas para llevar sus dólares al exterior por la incertidumbre argentina

El dólar contado con liquidación (CCL) volvió a quedar en el centro de la escena financiera, en medio de la incertidumbre sobre los activos argentinos y la reacción de los mercados al resultado electoral en Brasil.

Al comienzo de la semana, la cotización avanzó 2,1% hasta los $1.682,65, mientras que el riesgo país trepó a los 765 puntos básicos. El movimiento vuelve a poner el foco sobre el costo de acceder a dólares en el exterior, una referencia relevante para las empresas que necesitan transferir fondos fuera de la Argentina.

Los analistas prevén más presión del dólar hacia finales del año

La suba se produjo después de varias jornadas en las que el dólar financiero venía mostrando un avance más gradual. "Hasta el lunes de la semana pasada el movimiento era más lento", explicó a PERFIL la economista y analista financiera Elena Alonso, quien señaló que la brecha entre el dólar oficial y el CCL se había mantenido en un rango de entre 4,5% y 5% antes de ampliarse. "En dos semanas se agrandó a más del 5,5%, a la par de un riesgo país que también subió a los 700 puntos", detalló.

El salto más pronunciado llegó el lunes, cuando los mercados reaccionaron al resultado electoral en Brasil. "El triunfo de Lula golpeó el mercado brasileño, también nos arrastró a nosotros: bonos, acciones y el dólar. Y el riesgo país también subió por esto", sostuvo Alonso.

Sin embargo, el movimiento del contado con liquidación no se limita a las fluctuaciones diarias del mercado. Su cotización incide en las operaciones de empresas e inversores que necesitan transferir divisas al exterior y, al mismo tiempo, puede ofrecer una ventaja para quienes buscan ingresar fondos al país. En ese escenario, el precio del CCL y el diferencial conocido como canje vuelven a ser referencias importantes para las decisiones financieras.

Al comienzo de la semana, la cotización avanzó 2,1% hasta los $1.682,65, mientras que el riesgo país trepó a los 765 puntos básicos.

Cómo impacta la suba del CCL en las empresas

El contado con liquidación es un mecanismo financiero que permite convertir pesos en dólares y transferir esos fondos al exterior mediante operaciones con activos que cotizan tanto en el mercado local como fuera del país. En términos generales, se compra un bono con pesos en la Argentina, se lo transfiere a una cuenta en el exterior y se lo vende allí a dólares. La relación entre los pesos utilizados para comprar el activo y los dólares obtenidos determina el tipo de cambio implícito de la operación.

"El CCL es un tipo de cambio financiero que permite convertir pesos en dólares y transferir esos dólares al exterior", explicó Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), en diálogo con PERFIL.

La suba de esta cotización puede encarecer en pesos el acceso a divisas para las compañías que recurren a este mecanismo. Esto importa especialmente para las empresas que necesitan disponer de fondos fuera del país, aunque el efecto concreto depende de sus necesidades financieras, de los precios de los activos utilizados y de las condiciones regulatorias aplicables a cada operación.

En ese sentido, el analista Franco Marín advirtió que el CCL funciona como una referencia para las transferencias al exterior y que no solo importa su valor nominal, sino también el diferencial que mantiene frente a otras cotizaciones financieras.

"Su cotización y, en particular, el diferencial que mantiene frente al MEP o al oficial —lo que en la plaza se conoce como 'canje'— constituyen un termómetro directo del apetito por dolarizar carteras fuera de la plaza local", explicó Marín.

El analista remarcó que el contado con liquidación presenta una dinámica diferente de la del dólar oficial y el MEP. "A diferencia del tipo de cambio oficial o del MEP, donde el Gobierno suele intervenir a través de bonos o el mercado de futuros, el CCL opera con mayor libertad", señaló.

En ese contexto, Marín sostuvo que "un costo de canje en torno al 6% o 7% para sacar divisas del país" refleja señales de cautela e incertidumbre. Para las empresas que necesitan girar fondos, ese diferencial puede representar un costo adicional que se suma a la cotización del dólar financiero.

El canje también puede favorecer el ingreso de dólares

La ampliación del diferencial entre las cotizaciones también tiene una contracara: puede generar un incentivo para quienes buscan ingresar dólares a la Argentina, siempre que los precios de los activos permitan aprovechar la diferencia.

Alonso explicó que, cuando un bono puede comprarse en dólares en el exterior a un precio menor que el que alcanza su venta en el mercado local, el resultado de la operación puede favorecer el ingreso de fondos. "El bono que se compra en dólares afuera está más barato que lo que se vende acá en Argentina", señaló.

Según la economista, ese diferencial puede representar una oportunidad para quienes necesitan traer divisas al país. "Hoy traer dólares vía contado con liqui a Argentina, sea una persona física o jurídica, de cada US$ 100.000 te estás trayendo casi US$ 107.000", afirmó al describir las condiciones de mercado que analizaba.

El ejemplo depende de las cotizaciones vigentes al momento de realizar la operación y no supone una ganancia garantizada. Los precios de compra y venta pueden cambiar, y también deben considerarse los costos de transacción y las condiciones específicas de cada operación.

La evolución del contado con liquidación también aporta información sobre el clima financiero y la percepción de riesgo de los inversores.

¿Las empresas están dispuestos a pagar un tipo de cambio más caro por dejar sus dólares fuera del país?

Respecto a esta inquietud, Marín argumenta que "la suba del CCL implica que hay mayor demanda para llevar dólares al exterior, podría sugerir que las empresas/ahorristas están dispuestos a pagar un tipo de cambio más caro por dejar sus dólares fuera del país, pero no deja de ser un peaje".

A su vez, señaló que no cuenta con el dato de dólares saliendo de argentina con brecha casi cero vs dólares saliendo de argentina con brecha alta. Ante esto, advierte que si efectivamente con brecha alta salen mas dólares, "sería una señal de miedo, porque a pesar de la brecha pagan ese diferencial para no tener riesgo en argentina".

Anzalone, por su parte, menciona que una suba del CCL efectivamente "puede reflejar que algunos inversores o empresas están dispuestos a pagar más pesos por cada dólar para tener disponibilidad de esos fondos en el exterior".

"De todos modos, no significa necesariamente que estemos frente a una salida generalizada de capitales. Puede haber empresas que necesitan girar fondos o cumplir compromisos externos, e inversores que buscan cobertura ante una mayor incertidumbre. Lo relevante es observar si se trata de operaciones puntuales o si esa demanda se sostiene en el tiempo. Si la presión persiste, puede indicar una mayor preferencia por mantener activos en dólares fuera del país"

Por qué el dólar CCL sube junto con el riesgo país

La evolución del contado con liquidación también aporta información sobre el clima financiero y la percepción de riesgo de los inversores. En las últimas jornadas, el avance del CCL coincidió con una suba del riesgo país, que llegó a los 765 puntos básicos el lunes, en medio de las ventas de activos argentinos y la volatilidad regional.

Para Alonso, existe una conexión entre ambos movimientos. "Cuando sube el riesgo país se están vendiendo bonos y buena parte de los que venden son fondos del exterior que después de vender quieren sacar los dólares y hacen exactamente esa operación de CCL", explicó.

La economista describió el mecanismo a través de la demanda de divisas: "Más demanda, un CCL más caro, una brecha que se ensancha justamente y pasa eso".

Por ese motivo, consideró que el dólar financiero sirve como una referencia para seguir los cambios en las expectativas del mercado. "Cuando el mercado se asusta el riesgo país y el contado con liquidación se mueven en la misma dirección", afirmó.

De todos modos, Alonso aclaró que la relación no es automática. "El riesgo país también depende de factores como la deuda y el CCL, también de cuántos pesos sobran en la plaza y de qué hace el Tesoro o el Banco Central", puntualizó.

Anzalone también puso el foco en la necesidad de distinguir entre un movimiento puntual y una tendencia más persistente. Según el director de CEPEC, no toda suba del contado con liquidación implica necesariamente una salida de capitales, porque también influyen las necesidades de las empresas y los movimientos de cartera de los inversores.

Sin embargo, el economista advirtió sobre la señal que podría dejar una continuidad de las subas: "Si el dólar financiero sigue subiendo junto con el riesgo país, sería una señal de que el mercado está aumentando la percepción de riesgo sobre los activos argentinos".

Marín, por su parte, vinculó la evolución del canje con la incertidumbre económica y política. "No se trata únicamente de un correlato del riesgo país, sino de una búsqueda genuina de cobertura patrimonial en jurisdicciones extranjeras", sostuvo.

De cara a los próximos meses, el analista planteó que las expectativas sobre la continuidad del programa económico y el escenario electoral pueden seguir influyendo en las decisiones de los inversores. "En tanto la demanda de dólares en el exterior continúe superando a la plaza local, la presión sobre el CCL y el canje mantendrá una inercia alcista mientras no aparezca un sendero claro sobre la continuidad del programa económico", concluyó.





FN/ML