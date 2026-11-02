Con una suba marginal, la recaudación da señales de más recesión

La recaudación de impuestos alcanzó los $21.608.201 millones, marcando un incremento real de 0,7% interanual de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A pesar de ser el segundo mes consecutivo en positivo, la recaudación en los primeros meses es -2,7% menor con respecto al mismo período de 2025.

Uno de los puntos destacados es la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que recaudó $7.032.743 millones y tuvo una variación interanual de 21,8%, sumando una nueva caída real. Este impuesto es uno de los termómetros de la actividad económica y el consumo.

Según Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, la recaudación de este impuesto habría tenido una baja del 8,2% en términos reales respecto a octubre de 2025 (IVA Impositivo -1,7% e IVA Aduanero -28,3%).

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Incidieron positivamente menores devoluciones de IVA a exportadores en comparación al año anterior. En el IVA Aduanero, afectaron negativamente las mayores reafectaciones netas negativas en 2026 y más devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año pasado. Afectaron negativamente un día hábil menos respecto del año anterior y una alta base de comparación (octubre 2025).

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 55,1%, recaudando $5.085.492 millones. Según ARCA, “el pago del saldo de declaración jurada de personas humanas del período fiscal 2025 operó en julio 2026 y el vencimiento de la presentación, que incluye las correspondientes al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, fue prorrogado para el 16 de noviembre de 2026 y también se habilitó hasta esa fecha el ingreso de diferencia de saldo si la hubiese. En el año anterior tanto el pago como la presentación fueron en junio. Este mes ingresó el 2do anticipo de personas humanas del período fiscal 2026”.

En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $1.631.977 millones, con un incremento interanual de 21,5%, mientras que los ingresos por Seguridad Social aumentaron 33,8%, alcanzando $5.033.064 millones.

Por Derechos de Exportación se obtuvieron $870.052 millones con una variación interanual de 238,4%. En Derechos de Importación y otros, ingresaron $723.108 millones con una variación interanual negativa de -9,6%.

En Bienes Personales, se alcanzaron $122.441 millones con una variación interanual de 26,6%. El Impuesto a los Combustibles generó $688.197 millones con una variación interanual de 51,1%.

Recaudación tributaria

La recaudación acumulada

De acuerdo con los cálculos de Argañaraz, la recaudación tributaria nacional total "habría descendido un -2,7% real interanual durante los primeros diez meses de 2026".

"Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,85% en octubre, en los primeros diez meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de importación (-20,9%), seguida por la de Internos coparticipados (-17,9%) y la de derechos de exportación (-15,7%). En Derechos de importación incidió en parte adelantos de importación realizados en el segundo semestre de 2025", añadió el presidente del IARAF.

El tributo con mayor aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (18,2%), por un mayor valor real del impuesto. "El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones, habría tenido una baja de recaudación del -6,7% en términos reales respecto a igual periodo del año previo (IVA impositivo -1,3% e IVA aduanero -19,6%)". La recaudación del segundo tributo de mayor importancia relativa, Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, habría descendido un -2,7% real interanual.





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