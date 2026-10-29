Cinco días sin bancos en noviembre en todo el país: cuándo vuelven a atender al público en sucursales

Noviembre comenzará con un paréntesis inusual para el sistema financiero argentino. Durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, los bancos permanecerán cerrados y no habrá atención presencial en las sucursales de todo el país. La combinación del Día del Bancario, el fin de semana y dos feriados vinculados con la visita del papa León XIV obligará a familias, comercios y empresas a reorganizar algunos pagos y trámites.

La medida quedó confirmada a través de dos comunicaciones oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que incorporaron al calendario bancario el feriado nacional del lunes 9 de noviembre y establecieron un feriado bancario adicional para el martes 10. Ambas disposiciones fueron emitidas el 1° de octubre y alcanzan a las entidades financieras de todo el país.

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El cierre prolongado no implica que los usuarios se queden sin acceso a su dinero. Los cajeros automáticos, las transferencias electrónicas, las aplicaciones bancarias y las billeteras virtuales seguirán disponibles. Sin embargo, las operaciones que requieran atención en ventanilla o procesamiento durante días hábiles deberán organizarse con anticipación.

Por qué los bancos estarán cerrados cinco días consecutivos

El primer día sin atención bancaria será el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario. Se trata de una jornada que habitualmente funciona como feriado para los trabajadores de las entidades financieras y durante la cual las sucursales no atienden al público.

A continuación llegará el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, mientras que el lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Este último día quedó establecido mediante el Decreto 1103/2026 del Poder Ejecutivo. El Banco Central comunicó formalmente su alcance a las entidades financieras a través de la Comunicación “C” 102390, fechada el 1° de octubre.

Pero la principal novedad llegará el martes 10. Ese día, el BCRA dispuso un feriado bancario extraordinario en todo el territorio nacional mediante la Comunicación “A” 8487, también del 1° de octubre, dirigida tanto a las entidades financieras como a las cámaras electrónicas de compensación.

La disposición establece expresamente: “Establecer como feriado bancario el 10/11/26 en todo el territorio de la República Argentina”.

De esta manera, se completarán cinco jornadas consecutivas sin atención bancaria presencial, una situación que puede complicar a quienes necesiten retirar grandes sumas de efectivo, depositar dinero por ventanilla, realizar trámites comerciales o resolver gestiones que no puedan concretarse digitalmente.

Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante los cinco días de cierre

Aunque las sucursales no abrirán al público, buena parte de las operaciones bancarias habituales continuará disponible a través de los canales digitales.

Los clientes podrán utilizar cajeros automáticos para extraer efectivo, consultar saldos, realizar transferencias y pagar servicios. También seguirán funcionando el home banking y las aplicaciones móviles de los bancos, que permiten administrar cuentas, consultar movimientos y efectuar pagos sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Las billeteras virtuales tampoco se verán interrumpidas por el cierre presencial. Se podrán efectuar transferencias, pagar servicios y realizar compras mediante códigos QR o medios electrónicos. Asimismo, las tarjetas de débito y crédito podrán utilizarse para consumos habituales.

La diferencia estará en aquellas operaciones que dependen de los procesos de compensación y liquidación bancaria o de la intervención del personal de las entidades. En esos casos, las acreditaciones y gestiones podrían quedar pendientes hasta el siguiente día hábil.

Por eso, quienes necesiten realizar depósitos por ventanilla, gestionar cheques o concretar operaciones comerciales que requieran asistencia bancaria deberían adelantar los trámites al jueves 5 de noviembre.

Cuándo vuelven a abrir los bancos y qué pasará el miércoles 11

La atención bancaria está prevista para reanudarse el miércoles 11 de noviembre en buena parte del país. Sin embargo, habrá una situación particular en la provincia de Buenos Aires.

El Decreto 1103/2026 también estableció un feriado para el miércoles 11, exclusivamente en territorio bonaerense, por las actividades vinculadas con la visita del Papa.

No obstante, el calendario de feriados bancarios publicado por el Banco Central no incluye el miércoles 11 como feriado bancario general. Por lo tanto, quienes necesiten realizar trámites presenciales en sucursales de la provincia de Buenos Aires deberán verificar previamente cómo atenderá su entidad financiera.

En el resto del país, la reapertura habitual está prevista para ese miércoles, luego de cinco jornadas consecutivas sin atención presencial.

Noviembre tendrá otro feriado bancario: cuándo será

El cierre de cinco días no será la única interrupción de la atención bancaria durante noviembre.

El lunes 23 de noviembre, las entidades financieras volverán a cerrar sus puertas por el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora originalmente el 20 de noviembre.

De esta manera, noviembre tendrá varias jornadas sin atención presencial, aunque los canales electrónicos seguirán disponibles.

Para quienes necesitan realizar operaciones que no pueden resolverse desde el celular o una computadora, la fecha clave será el jueves 5 de noviembre: el último día de atención bancaria habitual antes del cierre de cinco jornadas consecutivas.

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