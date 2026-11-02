Ciberataques golpean refrigeradores de supermercados en Europa

Presuntos ciberataques alteraron el lunes la temperatura de refrigeradores y congeladores de supermercados en varios países europeos, en una repetición de un ataque de mayor alcance ocurrido en Francia el mes pasado. Se reportaron incidentes en Bélgica, Irlanda, Suecia, Finlandia y Estonia.

Ahold Delhaize NV, Carrefour SA y Spar reportaron problemas con refrigeradores y congeladores en sus tiendas de Bélgica. Supermercados de Suecia, Irlanda y Finlandia también se vieron afectados y algunos debieron desechar alimentos, según portavoces y medios locales.

Un portavoz del fabricante danés de sistemas de refrigeración Danfoss dijo que los incidentes en Europa involucraron sus productos, al igual que en Francia en octubre. Allí, unas 700 tiendas fueron afectadas por ciberataques que desactivaron los sistemas de refrigeración y obligaron a los comercios a desechar alimentos dañados. Las cadenas Intermarché, Coopérative U y Carrefour estuvieron entre las afectadas. Ningún grupo se ha atribuido públicamente la responsabilidad por el ataque.

Si los incidentes más recientes son efectivamente ciberataques, los equipos podrían haber seguido siendo vulnerables si utilizan software antiguo que no puede recibir actualizaciones de seguridad.

La minorista neerlandesa Ahold Delhaize confirmó que se produjo un “incidente informático” en varias de sus tiendas Delhaize en Bélgica durante la noche del domingo, que afectó los sistemas de refrigeración. Un portavoz de Carrefour Bélgica dijo que 15 de sus 700 locales resultaron afectados. Un portavoz de la cadena neerlandesa Spar señaló que los sistemas de refrigeración de unas cinco tiendas se vieron afectados.

Diferentes países, mismos ataques

En Irlanda, un portavoz de Musgrave Group dijo que un incidente cibernético afectó los sistemas de refrigeración de 13 de sus establecimientos SuperValu. Como medida de precaución, los productos refrigerados y congelados de las tiendas afectadas fueron retirados de la venta.

Varios supermercados de las cadenas ICA y Coop en Suecia registraron temperaturas más altas en sus congeladores. En Ica Kvantum, en Sjöbo, la temperatura de los congeladores fue elevada a 50 °C, informó la tienda en su página de Facebook, y agregó que sospecha de un ataque informático.

“Sabemos que un número limitado de tiendas se vio afectado durante la noche por un incidente que impactó sus sistemas de refrigeración y congelación”, dijo por correo electrónico el lunes un portavoz de ICA Sverige. Agregó que las tiendas están recibiendo apoyo para gestionar la situación, sin confirmar que se tratara de un ciberataque. Coop tiene siete tiendas afectadas, dijo un portavoz, quien confirmó un ataque informático.

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En Finlandia, algunos equipos de refrigeración de unas pocas tiendas pequeñas de alimentos K-food “registraron anomalías de temperatura durante la noche”, según Petri Käyhkö, jefe de seguridad corporativa de Kesko Oyj, la segunda mayor cadena de supermercados de Finlandia.

Kesko comenzó a investigar la causa tras recibir alertas automáticas y cuando el personal ingresó a los locales por la mañana, dijo Käyhkö en una respuesta enviada por correo electrónico. Agregó que no se descarta un incidente relacionado con los sistemas informáticos. No se trata de un fenómeno generalizado, sino que afecta solo a un par de pequeños supermercados cuyos equipos no están incluidos en las protecciones centralizadas de Kesko, señaló.

En Estonia, la cadena de supermercados Selver registró el problema en su única tienda que todavía utiliza un modelo antiguo del sistema de control de refrigeración de Danfoss. El problema fue solucionado en cuestión de minutos, dijo un portavoz a la emisora local ERR.

El mes pasado, un ciberataque provocó varios días de interrupciones del servicio y estantes vacíos en tiendas de Ahold Delhaize en Países Bajos. La empresa aún no ha informado qué causó el problema.

En EE.UU., el Pentágono dijo la semana pasada que estaba investigando fallas en congeladores para almacenar alimentos en varias instalaciones militares.