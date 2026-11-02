El Mercado Central ofrece carne de novillo desde $8.000 el kilo y más de 15 cortes a precios económicos

Noviembre levantó sus persianas y desde el Mercado Central lo iniciaron ofreciendo carne de novillo desde $8.000 el kilo, con una variedad de más de 15 cortes que llegan hasta los $15.000, según la lista de precios difundida por el frigorífico Carnes AR.

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La propuesta, disponible en la Feria Minorista del predio, incluye opciones como osobuco, picada especial, asado, vacío, cuadril y nalga, con valores que estarán vigentes hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026 o hasta agotar stock.

La oferta permite comprar carne por corte y por cantidad, sin necesidad de adquirir paquetes cerrados. De esta manera, los consumidores pueden seleccionar los productos que necesitan y definir cuánto gastar, de acuerdo con sus preferencias y posibilidades de compra.

Según informó Carnes AR, los precios comienzan en $8.000 por kilo para el osobuco, mientras que el asado y el vacío, los dos cortes tradicionales para la parrilla de los argentinos, se ofrecen a $13.000 por kilo.

Carne económica en el Mercado Central: cuánto cuesta cada corte

El frigorífico difundió una lista de precios que contempla distintos cortes de novillo, con valores que varían según el producto elegido. Entre las alternativas disponibles se encuentran opciones para diferentes preparaciones, desde carnes para horno y parrilla hasta cortes utilizados para cocinar en olla.

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De acuerdo con el listado de Carnes AR, los precios por kilo vigentes hasta el miércoles 4 de noviembre son los siguientes:

- Osobuco: $8.000.

- Picada especial: $9.500.

- Cima: $12.500.

- Asado, vacío, tapa, bife ancho, bife angosto, paleta, roast beef y matambre: $13.000.

- Cuadrada, cuadril, peceto y tapa de nalga: $14.000.

- Tapa de asado: $14.500.

- Nalga: $15.000.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que no existe la obligación de comprar una cantidad determinada de carne ni de llevar combinaciones de cortes preestablecidas. Los clientes pueden elegir directamente los productos que desean consumir y ajustar la compra a sus necesidades.

José Luis Aduna, dueño de Carnes AR, explicó que esta modalidad responde a los hábitos de los compradores. “La gente prefiere elegir y llevarse lo que va a consumir. Busca calidad y no llenar el freezer con cortes que quizás no usa”, sostuvo el comerciante.

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Dónde comprar carne desde $8.000 en el Mercado Central

Carnes AR se encuentra en la Feria Minorista del Mercado Central, donde dispone de dos puntos de venta. El primero está ubicado en el pasillo 1, locales 20 y 22, mientras que el segundo funciona en el pasillo 3, locales 131 al 134.

Ambos puntos de venta atienden todos los días, de 8 a 17 horas. Durante ese horario, los consumidores pueden acercarse para consultar la disponibilidad de los cortes y realizar sus compras de acuerdo con los precios informados por el establecimiento.

La vigencia de la oferta es uno de los aspectos que deberán tener en cuenta quienes quieran aprovechar los valores anunciados. El frigorífico aclaró que los precios se mantendrán hasta el miércoles 4 de noviembre o hasta agotar el stock, por lo que la disponibilidad dependerá del stock de cada producto.

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Con esta propuesta, Carnes AR busca atraer a los consumidores que priorizan el precio y la posibilidad de elegir sus compras. “Hoy el público viene por lo que le gusta y vuelve por el costo y la calidad que le ofrecemos”, afirmó Aduna, al destacar el sistema de venta por corte y cantidad que mantiene el frigorífico en el Mercado Central.

GZ / lr