El Gobierno afronta un pago clave al FMI por u$s800 millones mientras espera un nuevo desembolso y busca dólares

El Gobierno de Javier Milei deberá afrontar este lunes 2 de noviembre un nuevo vencimiento de deuda que oscila los u$s800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de las dudas sobre el origen de los dólares que utilizará para cumplir con el compromiso. Aunque el mercado descuenta que la Argentina realizará el pago, el equipo económico todavía no reveló cómo obtendrá los fondos ni de qué manera accederá a los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo utilizado para las operaciones con el organismo internacional.

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La situación se produce después de que el personal técnico del FMI aprobara la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, un paso que permitirá acceder a un desembolso pendiente de aproximadamente u$s900 millones. Sin embargo, el giro todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, cuyo tratamiento está previsto para principios de diciembre, por lo que esos recursos no estarán disponibles para afrontar el compromiso inmediato.

De dónde saldrán los u$s800 millones para pagarle al FMI

Una de las alternativas que tiene el Ministerio de Economía es utilizar los dólares depositados en el BCRA. Otra posibilidad consiste en recurrir a los $8,9 billones que el Tesoro mantiene depositados en moneda nacional para adquirir dólares al Banco Central. Esta operación permitiría reunir las divisas necesarias para cumplir con el FMI, aunque tendría consecuencias sobre las reservas netas de la autoridad monetaria, al implicar una utilización de sus tenencias de moneda extranjera.

A la necesidad de conseguir dólares se suma un segundo requisito: obtener los Derechos Especiales de Giro (DEG) para concretar el pago. En operaciones anteriores, el Gobierno recurrió a la compra de estos activos al Tesoro de Estados Unidos, un mecanismo que podría volver a utilizar. Por el momento, no se informó oficialmente cómo se estructurará la operación correspondiente al vencimiento de noviembre.

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El compromiso también cobra relevancia por las obligaciones que se aproximan en el calendario financiero. En enero, el Tesoro deberá afrontar pagos cercanos a u$s4.500 millones a bonistas, mientras que las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), utilizadas anteriormente para obtener divisas, permanecen suspendidas. En este escenario, las alternativas de financiamiento y la disponibilidad de reservas adquieren mayor importancia para el equipo económico.

El FMI aprobó la revisión técnica, pero todavía falta el desembolso

La consultora LCG destacó que la aprobación de la tercera revisión por parte del personal técnico del Fondo constituye un avance para el programa, aunque el desembolso de u$s900 millones dependerá del tratamiento del Directorio Ejecutivo. En materia de reservas, señaló que la meta de junio se sobrecumplió en u$s4.000 millones y que las compras acumuladas durante el año alcanzaron los u$s16.000 millones, por encima de los u$s10.000 millones previstos por el organismo en su evaluación anterior.

Luis Caputo, ministro de Economía

Sin embargo, el análisis de LCG también identificó incumplimientos y nuevas exigencias fiscales. La meta del primer semestre no se alcanzó, aunque la diferencia fue acotada: el resultado informado fue de $6,29 billones frente a un objetivo de $6,86 billones, que ya había sido flexibilizado. Para 2026 y 2027, el FMI solicita un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), una décima por encima de lo contemplado en el Presupuesto.

La consultora también advirtió un cambio en el enfoque monetario del organismo, que pasó de reclamar una política suficientemente restrictiva a plantear la necesidad de facilitar la remonetización y una expansión prudente del crédito. Según LCG, esta modificación se produce en un contexto de debilidad económica: su estimador anticipa una recuperación mensual desestacionalizada del 0,7% en septiembre, insuficiente para compensar la caída de julio.

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Por último, de confirmarse sus proyecciones, el tercer trimestre cerraría con una contracción del 2,6% y la economía volvería a una recesión técnica, mientras el Gobierno enfrenta nuevas obligaciones de deuda y espera la aprobación definitiva del próximo desembolso del FMI.

GZ / lr