Binance investiga un hackeo y congeló fondos por US$ 3.000 millones

La plataforma de criptomonedas Binance inició una investigación porque sufrió una vulneración de su sistema que comprometió unos 6.300 millones de dólares en criptomonedas y desató un verdadero colapso. Podría tratarse del mayor hackeo de la historia.

Por ese motivo suspendió los retiros y los depósitos, y esa medida arrastró al Bitcoin al nivel más bajo de los últimos meses, mientras se desplomaban sus acciones. De todas formas, sus directivos aseguraron que el dinero estaba a salvo; al mismo tiempo, Tether y Circle anunciaron que congelaban más de US$2.300 millones en activos vinculados al posible ataque.

"Estamos trabajando sin descanso para resolver este problema. Binance cubrirá todas las pérdidas", aseguró la empresa en un posteo publicado en la red social X, y agregó que "nuestro equipo sigue realizando controles de seguridad y colabora con las autoridades".

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