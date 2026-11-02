Aumentos en el transporte desde noviembre: cuánto cuesta viajar en colectivo, subte y autopistas

Noviembre llegó con un nuevo golpe al bolsillo de quienes utilizan el transporte público o se trasladan en automóvil por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Desde el domingo 1° comenzaron a regir aumentos del 3,9% en los boletos de colectivos, el subte, el Premetro y los peajes de las autopistas porteñas, en el marco del esquema de actualización mensual de tarifas.

El ajuste responde a la fórmula que aplican la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que combina el último índice de inflación informado por el INDEC con un adicional de dos puntos porcentuales. Como el IPC de septiembre fue del 1,9%, la actualización de noviembre quedó establecida en el 3,9%.

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Sin embargo, no todos los medios de transporte tendrán nuevos valores. Los trenes del AMBA mantienen las tarifas vigentes desde septiembre, ya que hasta el momento no se anunció otra actualización.

La diferencia entre jurisdicciones vuelve a reflejarse en los precios. Por un mismo recorrido, los usuarios de colectivos provinciales pagan más que quienes utilizan las líneas bajo jurisdicción de la Ciudad.

Cuánto cuesta viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires

Los colectivos que dependen del gobierno bonaerense aplicaron desde noviembre un aumento del 3,9%. Con la nueva escala, el boleto mínimo supera los $1.250, mientras que los recorridos más largos se acercan a los $1.900.

Los valores para pasajeros con tarjeta SUBE registrada son:

De 0 a 3 kilómetros: $1.253,44.

De 3 a 6 kilómetros: $1.410,10.

De 6 a 12 kilómetros: $1.566,79.

De 12 a 27 kilómetros: $1.880,15.

Para quienes utilizan el colectivo todos los días para ir al trabajo o estudiar, el incremento se acumula sobre una tarifa que ya venía registrando ajustes mensuales.

Por ejemplo, una persona que realiza dos viajes diarios de la tarifa mínima bonaerense durante 22 días hábiles deberá destinar $55.151,36 al mes, sin contemplar descuentos por combinaciones ni beneficios sociales.

Colectivos en CABA: las nuevas tarifas desde noviembre

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos bajo jurisdicción porteña también aumentaron un 3,9%, aunque mantienen valores inferiores a los de las líneas provinciales.

Con la SUBE registrada, el nuevo cuadro tarifario es el siguiente:

De 0 a 3 kilómetros: $956,69.

De 3 a 6 kilómetros: $1.063,04.

De 6 a 12 kilómetros: $1.144,92.

De 12 a 27 kilómetros: $1.226,87.

Así, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad quedó $296,75 por debajo del valor que se paga en las líneas provinciales.

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Para un trabajador que utiliza el servicio dos veces por día, durante 22 jornadas laborales, el gasto mensual asciende a $42.094,36, tomando como referencia el boleto mínimo y sin aplicar descuentos.

Subte: cuánto cuesta el boleto desde noviembre

El subte porteño también se incorporó a la nueva actualización mensual y aumentó un 3,9%. Desde noviembre, el boleto para quienes tienen la SUBE registrada pasó a costar $1.887 durante los primeros 20 viajes del mes.

El sistema mantiene descuentos progresivos de acuerdo con la cantidad de viajes realizados por mes.

Los nuevos valores son:

De 1 a 20 viajes: $1.887 con SUBE registrada.

De 21 a 30 viajes: $1.509,60.

De 31 a 40 viajes: $1.320,90.

Desde el viaje 41: $1.132,20.

Para quienes no tienen la SUBE registrada, las tarifas informadas son de $2.541,10 para los primeros 20 viajes, $2.400,26 entre los viajes 21 y 30, $2.100,23 entre los viajes 31 y 40 y $1.800,20 a partir del viaje 41.

Por su parte, el Premetro pasó a costar $660,45 con SUBE registrada y $1.050,12 con tarjeta sin registrar.

El aumento vuelve a ampliar el gasto mensual de quienes utilizan el subte para trasladarse entre su casa y el trabajo, aunque los descuentos por frecuencia permiten reducir el costo de los viajes a medida que avanza el mes.

Trenes: el único transporte que no aumentó en noviembre

A diferencia de los colectivos y el subte, los trenes del AMBA no registraron un nuevo aumento desde noviembre.

El último ajuste se aplicó el 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo con SUBE registrada pasó a $480, después de un incremento del 14,29%.

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Aquella suba formó parte de un cronograma de actualizaciones escalonadas que concluyó en septiembre. Para aplicar otro incremento será necesaria una nueva disposición de la Secretaría de Transporte.

De esta manera, el tren continúa siendo la alternativa más económica entre los principales medios de transporte público del área metropolitana, aunque el costo final del viaje depende del recorrido y de las combinaciones que realice cada pasajero.

Peajes: cuánto cuesta circular por las autopistas porteñas en noviembre

Los automovilistas tampoco quedaron al margen de los aumentos. Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) actualizaron sus tarifas un 3,9%, con valores diferenciados según el corredor y el horario de circulación.

Para vehículos livianos de dos ejes, los nuevos precios son:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Horario normal: $4.878,81.

Hora pico: $6.914,08.

Autopistas Illia, Sarmiento y Salguero

Horario normal: $2.032,63.

Hora pico: $2.874,44.

Peaje Alberti

Horario normal: $1.545,07.

Hora pico: $1.951,36.

Paseo del Bajo

Tarifa para vehículos livianos: $10.794,97.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, por ejemplo, un conductor que atraviesa un peaje en hora pico dos veces por día durante 22 jornadas laborales acumula un gasto de $304.219,52 mensuales, sin contar combustible, estacionamiento ni otros costos de mantenimiento del vehículo.

Cuánto pesa el transporte en el presupuesto familiar

Los aumentos de noviembre vuelven a poner presión sobre uno de los gastos fijos de los hogares del AMBA. Aunque la actualización mensual es del 3,9%, su efecto se acumula sobre los incrementos de los meses anteriores y tiene un impacto directo en quienes necesitan trasladarse diariamente.

La diferencia es especialmente significativa para quienes combinan varios medios de transporte o deben recorrer largas distancias entre el conurbano bonaerense y la Ciudad.

Con los nuevos valores, un trabajador que realiza 44 viajes mensuales de boleto mínimo en colectivo bonaerense gasta más de $55.000, mientras que en la Ciudad ese mismo esquema representa poco más de $42.000.

Para quienes viajan en automóvil, el costo puede ser considerablemente mayor. Solo dos pasadas diarias en hora pico por las autopistas 25 de Mayo o Perito Moreno superan los $300.000 mensuales.

El esquema de actualización automática anticipa, además, que los usuarios de colectivos, subtes y autopistas seguirán expuestos a revisiones tarifarias mensuales. Con una fórmula que incorpora dos puntos adicionales a la inflación, el precio del transporte aumenta a un ritmo superior al índice general de precios, sumando presión sobre los presupuestos familiares.

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