ARCA deberá devolver $9.377 millones a Enrique Piñeyro: serán donados a Fundación Garrahan

Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le acaba de ordenar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) devolverle al actor, director de cine, cocinero y piloto Enrique Piñeyro más de $9.377 millones.

Se trata del monto impostivo -actualizado- que Piñeyro había pagado allá por el 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, en concepto de "Aporte Solidario y Extraordinario", conocido popularmente como "impuesto a las grandes fortunas".

En aquel entonces Piñeyro abonó lo que le reclamaba el Estado, pero presentó una acción declarativa de certeza ante la Justicia, donde sostuvo que no le correspondía pagar dicho tributo. En su planteo cuestionó la constitucionalidad de la ley 27.605, que estableció por única vez ese aporte a los patrimonios más elevados. La Justicia terminó dándole la razón y ahora la Cámara dispuso la devolución de su dinero.

Ya propuso donarlo

Piñeyro, luego de conocer la resolución, le comunicó a la Justicia -e hizo público- que su intención no es cobrar su acreencia, sino que donará ese dinero a la Fundación Garrahan. De hehco, no se quedó en el anuncio. Según la documentación que el equipo de Piñeyro le compartió a PERFIL, el pasado 28 de octubre formalizó -mediante una escritura pública- una oferta de donación por $9.377.809.747,37, a la Fundación.

A esta suma se le deberán agregar los intereses correspondientes hasta que el Estado efectivice la devolución. De esta manera, el monto definitivo podría superar la cifra inicialmente establecida.

La propuesta ya tuvo la respuesta formal de la institución beneficiaria. El 29 de octubre, Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, firmó una carta aceptando la oferta. Así, la iniciativa dejó de ser únicamente una declaración pública de intenciones: quedó documentada mediante una propuesta escrita y su correspondiente aceptación institucional.

La documentación a la que accedió PERFIL incluye, además, constancias de dos presentaciones efectuadas ante ARCA el 29 de octubre, identificadas con los números 6706367 y 6707295. Estos registros acreditan que se realizaron gestiones formales ante el organismo recaudador.

La elección de la entidad beneficiaria no es casual. Piñeyro vinculó su decisión con las necesidades que atraviesa el sistema público de salud y, particularmente, el Hospital Garrahan, una institución de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad. En declaraciones al diario LA NACION, cuestionó la falta de financiamiento de servicios públicos esenciales y sostuvo que los recursos tributarios deberían destinarse prioritariamente a la salud, la educación y la nutrición.

El actor también aclaró que su cuestionamiento no apunta a que las personas con grandes patrimonios paguen impuestos, sino a los mecanismos extraordinarios que utilizan los gobiernos para recaudar. Según explicó, considera necesario contar con políticas fiscales estables, transparentes y sostenidas en el tiempo. Su decisión de destinar la devolución al Garrahan busca, precisamente, orientar esos recursos hacia una institución sanitaria pública que considera prioritaria.