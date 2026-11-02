Anthropic registra ingresos de casi US$17.000M antes de histórica OPI

Anthropic PBC reportó ingresos de casi US$17.000 millones en el tercer trimestre hasta el 30 de septiembre, doce veces más que en el mismo período del año anterior, un crecimiento que alimentará las expectativas en torno a la OPI potencialmente récord del laboratorio de inteligencia artificial.

La empresa detrás de la plataforma Claude registró una pérdida neta de US$23.300 millones en los tres meses hasta fines de septiembre, frente a una pérdida neta de US$12.100 millones en el mismo período del año pasado, según una presentación del lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Sus gastos operativos aumentaron a US$17.500 millones en el trimestre, un incremento de 292% respecto del año anterior.

La compañía tiene compromisos por US$895.000 millones, una parte sustancial de ellos relacionados con capacidad informática e infraestructura, según la presentación. Se espera que aproximadamente US$448.000 millones de ese monto se desembolsen antes de fines de 2030, aunque cerca de US$70.000 millones de los compromisos vencen en el año hasta septiembre de 2027.

Anthropic presentó el 26 de octubre la documentación para una oferta pública inicial que está prevista antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. Anthropic busca igualar o superar los US$86.200 millones que SpaceX recaudó en su debut, según personas familiarizadas con el asunto.

Inversionistas están diciendo a los bancos que participan en la operación que su estimación de una valoración justa se ha desplazado a alrededor de US$1,4 billones a US$1,5 billones, aunque una valoración más cercana a US$1,75 billones podría ser alcanzable, según informó Bloomberg News.

La cantidad de dinero necesaria para financiar el desarrollo de la IA y la infraestructura asociada ha llevado a las compañías a recaudar decenas de miles de millones de dólares a la vez. Las acciones tecnológicas han caído en los últimos días, mientras la inquietud por los resultados reavivó una rotación para salir de ese sector.

Una hoja de ruta para recaudar

El 26 de octubre, el mismo día en que Anthropic presentó públicamente la documentación, Meta Platforms Inc. puso en marcha un plan para recaudar hasta US$98.000 millones en capital, lo que sería una de las mayores operaciones de financiamiento de este tipo de la historia. La iniciativa siguió al plan de Alphabet Inc., matriz de Google, para recaudar US$85.000 millones en capital previamente este año.

Oracle Corp. anunció el lunes un plan para recaudar US$20.000 millones, incluida una venta de acciones por US$10.000 millones, después de haber obtenido fondos mediante deuda y capital, incluido un programa de oferta de acciones a precio de mercado por US$20.000 millones previamente este año.

Qué revelan los informes de Anthropic sobre la rentabilidad de la IA



La OPI de Anthropic, en la que tanto la compañía como algunos de sus inversionistas venderán acciones, marcará la primera salida a bolsa de una empresa centrada principalmente en desarrollar los modelos de IA más avanzados.

OpenAI, rival de la compañía, ha estado trabajando para recaudar decenas de miles de millones de dólares en otra ronda privada después de aplazar hasta el próximo año sus planes para salir a bolsa.

Ambas compañías buscan recaudar cantidades récord entre los inversionistas mientras enfrentan un creciente escrutinio público sobre la seguridad de la IA tras una serie de incidentes de hackeo de alto perfil protagonizados por agentes autónomos, y mientras continúa el debate sobre si la tecnología plantea lo que Anthropic denominó “riesgos existenciales para la humanidad” en su documentación para la OPI.

Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley lideran la OPI de Anthropic, con la participación de otros 20 bancos, según la presentación. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.