ANSES confirmó el calendario completo de cobros de noviembre con los cambios por los feriados por la visita del Papa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, comunicó de forma oficial la distribución de las fechas de pago para la totalidad de sus prestaciones durante noviembre de 2026. El esquema incluye las fechas específicas de acreditación para jubilaciones, pensiones, asignaciones y subsidios por desempleo.

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A continuación se detalla la nómina completa de los grupos de beneficiarios y las fechas de cobro estipuladas según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el monto equivalente al haber mínimo cobran en las siguientes fechas fijadas por la entidad previsional:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

- DNI terminados en 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

- DNI terminados en 5: 16 de noviembre

- DNI terminados en 6: 17 de noviembre

- DNI terminados en 7: 18 de noviembre

- DNI terminados en 8: 19 de noviembre

- DNI terminados en 9: 20 de noviembre

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Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo



Para aquellos titulares de jubilaciones y pensiones que superen el monto correspondiente al haber mínimo, la liquidación bancaria se concreta en el tramo final del mes:

- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tienen el siguiente cronograma de liquidación asignado:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

- DNI terminados en 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

- DNI terminados en 3: 16 de noviembre

- DNI terminados en 4: 17 de noviembre

- DNI terminados en 5: 18 de noviembre

- DNI terminados en 6: 19 de noviembre

- DNI terminados en 7: 20 de noviembre

- DNI terminados en 8: 24 de noviembre

- DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo



Las titulares de la Asignación por Embarazo perciben el monto correspondiente a la prestación en las fechas indicadas de acuerdo con la terminación de su documento:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

- DNI terminados en 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

- DNI terminados en 3: 16 de noviembre

- DNI terminados en 4: 17 de noviembre

- DNI terminados en 5: 18 de noviembre

- DNI terminados en 6: 19 de noviembre

- DNI terminados en 7: 20 de noviembre

- DNI terminados en 8: 24 de noviembre

- DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal



Las acreditaciones correspondientes a la Asignación por Prenatal se distribuyen de forma agrupada según la finalización de la documentación:

- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

- DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

- DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

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Asignación por Maternidad



En el caso de la Asignación por Maternidad, la acreditación de la prestación dispone de un período unificado de cobro:

- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)



Para los pagos extraordinarios correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, el organismo previsional determinó una ventana temporal abierta:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas



Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen asignadas las siguientes fechas para el retiro de haberes:

- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



Las Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas cuentan con un plazo extendido para la acreditación bancaria:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo



Los trabajadores incluidos dentro del esquema de la Prestación por Desempleo perciben sus montos en los siguientes días:

- DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre

- DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre

- DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre

GZ