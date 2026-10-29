ANSES confirmó el aumento de noviembre y el bono, que sigue congelado: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este jueves 29 de octubre los nuevos montos que cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales durante noviembre de 2026. Las prestaciones tendrán un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre, mientras que los titulares de los haberes más bajos volverán a recibir el bono extraordinario de $70.000.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $444.158,46, pero quienes perciban ese haber recibirán un total de $514.158,46 al sumar el refuerzo que mantiene vigente el Gobierno.

El incremento se aplica a través de la fórmula de movilidad previsional, que ajusta mensualmente las prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con dos meses de diferencia.

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Sin embargo, el bono destinado a los jubilados de menores ingresos continúa congelado en $70.000, un monto que no se actualiza desde marzo de 2024. Esto implica que, aunque los haberes aumentan todos los meses, el refuerzo pierde poder de compra frente a la inflación.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre con el bono

De acuerdo con los nuevos valores comunicados por ANSES, la jubilación mínima pasará a $444.158,46 en noviembre.

A ese importe se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes cobran la mínima llegará a $514.158,46.

El organismo también aclaró que los jubilados y pensionados que perciban un haber superior al mínimo, pero inferior a ese monto final, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar los $514.158,46.

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $480.000 percibirá un refuerzo de $34.158,46, mientras que quienes ya cobren por encima del límite establecido no recibirán el adicional.

Este mecanismo permite que los jubilados con ingresos cercanos al mínimo accedan a una parte del bono, aunque el refuerzo completo queda reservado para quienes perciben los haberes más bajos.

Pensiones No Contributivas y PUAM: los nuevos montos de noviembre

El aumento del 1,93% también se trasladará a las pensiones y a otras prestaciones administradas por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber actualizado será de $355.326,77. Con el bono extraordinario de $70.000, los titulares recibirán un total de $425.326,77.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $310.910,92. Al agregar el refuerzo, el ingreso mensual alcanzará los $380.910,92.

De esta manera, tanto los beneficiarios de la PUAM como los titulares de las pensiones no contributivas continuarán percibiendo el adicional destinado a compensar parcialmente el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobrará en noviembre

Las asignaciones sociales también tendrán una actualización del 1,93% durante noviembre.

Según los nuevos valores informados por ANSES, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $159.611 por hijo, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $519.704.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo, correspondiente al primer rango de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), se ubicará en $79.816.

En el caso de la AUH, se mantiene el mecanismo habitual por el cual ANSES paga mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Por lo tanto, sobre el monto general de $159.611, el pago mensual directo será de aproximadamente $127.689, mientras que el importe restante quedará sujeto al procedimiento de acreditación anual.

El bono de $70.000 vuelve a quedar congelado frente a la inflación

Uno de los puntos centrales del esquema previsional es la diferencia entre la actualización de los haberes y el tratamiento del bono extraordinario.

Mientras las jubilaciones y pensiones se ajustan mensualmente según la inflación, el refuerzo de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024.

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Esto genera que el aumento efectivo del ingreso total de quienes cobran la mínima sea inferior al 1,93% aplicado sobre el haber previsional, porque una parte de lo que reciben todos los meses no se actualiza.

La situación también afecta a los jubilados que perciben un haber levemente superior al mínimo, ya que el bono proporcional disminuye a medida que aumenta la jubilación hasta desaparecer cuando el ingreso alcanza el límite establecido.

Así, el esquema permite sostener un piso de ingresos para los beneficiarios de menores recursos, pero al mismo tiempo reduce el impacto de los aumentos mensuales sobre el monto total que reciben.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de noviembre

ANSES informó que todos los pagos se realizarán de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario previsional de noviembre.

El cronograma tendrá particularidades por los feriados previstos durante los primeros días del mes, que obligaron a reorganizar las fechas habituales de acreditación.

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Para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, los depósitos comenzarán el miércoles 11 de noviembre, según la terminación del DNI.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el martes 24 de noviembre, mientras que las Pensiones No Contributivas se liquidarán durante las primeras jornadas del calendario.

El aumento del 1,93% y el bono extraordinario se acreditarán automáticamente junto con las prestaciones correspondientes, sin necesidad de que los beneficiarios realicen ningún trámite adicional.

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