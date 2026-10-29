ANSES cambia las fechas de pago de noviembre por los feriados: quiénes cobrarán más tarde y cómo queda el calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de noviembre de 2026 y los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales deberán prestar atención a las nuevas fechas. La reprogramación responde a los feriados previstos durante el mes y alcanza especialmente a quienes habitualmente cobran sus haberes en los primeros días hábiles.

El cronograma comenzará el miércoles 11 de noviembre, con cambios en la distribución de las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En el caso de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los primeros pagos quedarán concentrados entre el 11 y el 13 de noviembre.

Noviembre tendrá feriados por la visita del Papa León XIV: qué días serán y dónde rigen

La modificación coincide con una nueva actualización de los haberes previsionales. En noviembre, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre, al que se sumará el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

ANSES: por qué cambian las fechas de pago de noviembre

El calendario de noviembre presenta varias particularidades por los feriados y días no laborables previstos durante el mes.

El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que también habrá jornadas especiales en distintas jurisdicciones.

A esto se suma el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que impactará en la organización de los pagos de la última parte del mes.

Por ese motivo, ANSES reorganizó las fechas de acreditación para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, con el objetivo de evitar que los depósitos coincidan con jornadas sin actividad bancaria.

Los cambios más importantes se registran en el comienzo del cronograma, cuando cobran quienes tienen los haberes más bajos. Los jubilados con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 recibirán sus pagos entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre.

Jubilados ANSES: cuándo cobran en noviembre los que reciben la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el siguiente calendario:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

De esta manera, todos los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas tendrán sus haberes acreditados antes de la última semana del mes.

Jubilados que cobran más de la mínima: las nuevas fechas de noviembre

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario comenzará el martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30.

Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Este grupo terminará de cobrar el último día hábil del mes, antes del inicio del calendario de diciembre, cuando se sumará el pago del medio aguinaldo.

Pensiones No Contributivas: cuándo se cobra en noviembre

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) también tendrán modificaciones en sus fechas habituales de cobro.

Quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 11 de noviembre, mientras que los titulares con DNI finalizados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 recibirán sus haberes el jueves 12.

Por último, las personas cuyos documentos terminen en 8 y 9 tendrán acreditados sus pagos el viernes 13 de noviembre.

Así, las Pensiones No Contributivas quedarán liquidadas durante las primeras tres jornadas del calendario.

AUH y asignaciones familiares: todas las fechas de noviembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también deberán tener en cuenta las fechas actualizadas.

Los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobrarán el miércoles 11 de noviembre; los terminados en 1, el jueves 12; y los finalizados en 2, el viernes 13.

El cronograma continuará el lunes 16 para los documentos terminados en 3; el martes 17 para los terminados en 4; el miércoles 18 para los finalizados en 5; el jueves 19 para los terminados en 6; y el viernes 20 para los DNI finalizados en 7.

Los últimos pagos quedarán para el martes 24 de noviembre, cuando cobrarán los titulares con DNI terminado en 8, y el miércoles 25, para los documentos finalizados en 9.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con aumento y bono

Además de las modificaciones en el calendario, noviembre llegará con una nueva suba de las prestaciones previsionales.

El incremento del 1,93% se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las jubilaciones y pensiones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con dos meses de rezago.

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en aproximadamente $444.158. Si se suma el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total de un jubilado que percibe el haber mínimo alcanzará los $514.158, antes de los descuentos que pudieran corresponder.

La jubilación máxima ascenderá a unos $2.988.766, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a aproximadamente $355.327, sin contar el refuerzo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el haber será de alrededor de $310.911, al que también se podrá sumar el bono de $70.000.

El bono completo se paga a quienes perciben hasta un haber mínimo. Para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superan ese piso, pero no alcanzan el equivalente de la mínima más el bono, se abona un adicional proporcional hasta completar ese límite.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones pueden verificar la fecha exacta de acreditación de sus prestaciones a través de la página oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

No es necesario realizar ningún trámite para recibir el aumento previsional ni el bono extraordinario, ya que ambos conceptos se liquidan automáticamente a quienes cumplen los requisitos.

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