Acciones de Intel se derrumban 30% pese al fuerte crecimiento de la inteligencia artificial

Las acciones de Intel se desploman un 30% este viernes en Wall Street, en medio de una fuerte reacción de los inversores a las proyecciones financieras de la compañía para el cierre de 2026. La caída del fabricante estadounidense de semiconductores estuvo acompañada por un retroceso del 2,0% en los papeles de Amazon, en una jornada marcada por las dudas sobre la capacidad de las grandes tecnológicas para transformar el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en mayores ganancias.

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Las acciones de Intel caen luego de que la empresa presentara previsiones de ingresos y rentabilidad inferiores a las expectativas del mercado. Aunque sus resultados del tercer trimestre mostraron un crecimiento de la facturación, las perspectivas para los últimos meses del año provocaron una fuerte reacción negativa, según Bloomberg Linea.

La compañía informó ingresos por US$ 16.500 millones durante el tercer trimestre, un aumento interanual del 21%. Sin embargo, anticipó que su facturación del cuarto trimestre se ubicará entre US$ 15.000 millones y US$16.000 millones, frente a los aproximadamente US$ 17.000 millones que esperaba Wall Street. Además, proyectó un margen bruto ajustado del 38%, por debajo del 44,1% registrado en el trimestre anterior.

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La merma en las expectativas también quedó reflejada en las proyecciones de ganancias. Intel anticipó un beneficio ajustado por acción de US$ 0,25 para el cuarto trimestre, considerablemente inferior a las estimaciones del mercado, que se ubicaban entre US$ 0,43 y US$ 0,44. Para Kunjan Sobhani y Oscar Hernández Tejada, analistas de Bloomberg Intelligence, las previsiones de la compañía “probablemente debilitarán la confianza” de los inversores.

Uno de los principales problemas de Intel se encuentra en el mercado de computadoras personales, ya que la empresa espera que las unidades vendidas por la industria disminuyan alrededor del 12% durante 2026 y otro 10% en 2027, en un contexto de corrección de inventarios, dificultades para conseguir memorias y aumentos en sus precios. Como consecuencia, prevé que los ingresos de su división de computadoras personales caigan más del 20% trimestral en los últimos tres meses del año.

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A estas dificultades se suma un incidente en su fábrica Fab 28, ubicada en Israel, que podría reducir los ingresos en aproximadamente US$ 300 millones durante el cuarto trimestre de 2026 y generar un impacto similar en el primero de 2027. Ante este escenario, Bank of America rebajó su recomendación sobre Intel de Comprar a Neutral y redujo su precio objetivo de US$ 145 a US$ 100.

Por otra parte, uno de los segmentos de mayor crecimiento también enfrenta problemas, ya que la división de centros de datos e inteligencia artificial de Intel registró ingresos por US$ 7.300 millones, un incremento interanual del 78%, pero la empresa encuentra dificultades para abastecer la demanda de procesadores para servidores. Según Atif Malik, analista de Citi, las restricciones de capacidad productiva y disponibilidad de componentes podrían extenderse durante el primer semestre de 2027.

La inteligencia artificial también genera dudas sobre Amazon

La caída de Intel coincidió con una jornada negativa para Amazon, cuyas acciones retrocedían 2,25%, pese al crecimiento de su negocio de servicios en la nube. Amazon Web Services (AWS) registró ingresos por US$ 46.000 millones, un aumento interanual del 39% y su mayor ritmo de expansión en casi cinco años. Sin embargo, ese desempeño no alcanzó para satisfacer las elevadas expectativas de los inversores.

De acuerdo con Bloomberg Línea, Amazon proyecta destinar aproximadamente US$ 220.000 millones a inversiones de capital durante 2026, principalmente para ampliar su infraestructura tecnológica, y anticipa nuevos incrementos en 2027. El esfuerzo financiero ya impacta sobre su generación de efectivo: el flujo de caja libre acumulado de los últimos doce meses registró un saldo negativo de US$ 42.400 millones, según Robert Schiffman, analista de Bloomberg Intelligence.

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Pese a las preocupaciones, las perspectivas de crecimiento de AWS siguen siendo elevadas. Amazon espera que su división de servicios en la nube avance más del 40% anual tanto en 2027 como en 2028, mientras que su cartera de contratos pendientes alcanzó US$ 578.000 millones, un incremento interanual del 169%. La compañía también dispone de aproximadamente US$ 114.000 millones en efectivo y valores negociables, frente a una deuda de largo plazo de US$ 173.000 millones.

Por último, según el análisis de Bloomberg Línea, los inversores comienzan a prestar mayor atención a los márgenes de rentabilidad, las restricciones de producción y el retorno de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial. En ese contexto, Ruben Dalfovo, estratega de Saxo Bank, sintetizó el desafío: “Para los inversionistas, la pregunta está pasando de qué tan rápido crece la IA a qué tan rentablemente crece”.

GZ/MSS