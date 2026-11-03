A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 3 de noviembre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 3 de noviembre
Este martes 3 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.861,75 para la venta y $1.822,55 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 3 de noviembre
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 3 de noviembre a $1.690 para la compra y $1.790 para la venta.
Elecciones en EE.UU.: el plan de Caputo para blindar la reelección de Milei, atado al resultado
A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 3 de noviembre
El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.325,76 para la compra este martes 3 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.
Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este martes 3 de noviembre
Este martes 3 de noviembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.795 vendedor.
Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.
Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.
Fechas confirmadas de ANSES: las fechas de cobro de noviembre para documentos terminados en 2 y 3
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 3 de noviembre
Por su parte, el dólar blue hoy, martes 3 de noviembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.