A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 3 de noviembre

El dólar blue hoy cotiza este martes 3 de noviembre a un valor en el mercado de $1.545,00 para la compra y $1.565,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 3 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 3 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.515,00 para la compra y $1.565,00 para la venta.

Por el aumento del contrabando, el Estado deja de recaudar USD 2.800 millones y se pierden al menos 11.300 empleos

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 3 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.566,20 para la compra y $1.579,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 3 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 3 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 3 de noviembre a $1.663,20 para la compra y $1.670 para la venta.

RDEco: economistas advirtieron sobre los desafíos políticos del sinceramiento cambiario

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 3 de noviembre a $2.034,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 3 de noviembre en $1.650,36 para la compra y $1.654,67 para la venta.

RDEco: la caída del Merval y la desconfianza del mercado pusieron en jaque la recuperación de los activos argentinos

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 797 puntos básicos este martes 3 de noviembre.