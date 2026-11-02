A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 2 de noviembre

El dólar blue hoy cotiza este lunes 2 de noviembre a un valor en el mercado de $1.545,00 para la compra y $1.565,000 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 2 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 2 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.510,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

Cyber Monday 2026: a qué hora arranca, los horarios bomba y las ofertas más fuertes

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 2 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.565,40 para la compra y $1.575 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 2 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 2 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 2 de noviembre a $1.655,30 para la compra y $1.658,50 para la venta.

El ciberataque a Binance desata retiros masivos mientras el FBI señala a Corea del Norte

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 2 de noviembre a $2.028 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 2 de noviembre en $1.649,85 para la compra y $1.655,02 para la venta.

Roberto Cachanosky: “El atraso cambiario tiene un costo sobre la economía real”

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 790 puntos básicos este lunes 2 de noviembre.