A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 2 de noviembre

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 2 de noviembre

El dólar blue hoy cotiza este lunes 2 de noviembre a un valor en el mercado de $1.545,00 para la compra y $1.565,000 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 2 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 2 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.515,00 para la compra y $1.565,00 para la venta.

Juicio por YPF: 15 estados de EE.UU. se suman al reclamo contra Argentina ante la Corte Suprema

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 2 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.566,20 para la compra y $1.568,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 2 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 2 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 2 de noviembre a $1.658 para la compra y $1.658,80

,20 para la venta.

El ciberataque a Binance desata retiros masivos mientras el FBI señala a Corea del Norte

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 2 de noviembre a $2.034,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 2 de noviembre en $1.651,91 para la compra y $1.656,58 para la venta.

Riesgo país camino a los 800 puntos: por qué Argentina se aleja de los emergentes

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 779 puntos básicos este lunes 2 de noviembre.