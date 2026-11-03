“Volaban muy bajo”: los detalles del accidente en ala delta que provocó la muerte de un turista argentino y un instructor en Río de Janeiro

Un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil, junto al instructor que pilotaba el equipo. La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, quien había llegado a la ciudad el domingo junto a un grupo de amigos. El otro fallecido fue Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años. En las últimas horas se conocieron detalles de cómo fue el momento en el que las víctimas se estrellaron contra un paredón en la playa de São Conrado.

El accidente ocurrió durante la fase final del vuelo, cuando ambos intentaban aterrizar en la costa de la playa de São Conrado.

Según los primeros reportes de medios locales, el ala delta perdió altura por debajo de la trayectoria habitual y terminó impactando contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la franja de arena. Sin embargo, todavía no se determinaron las causas que provocaron la pérdida de altura.

Practicaban parapente y chocaron con un ala delta

Testigos que estaban en la arena en ese momento describieron lo que observaron minutos antes del choque ante los medios locales. “Los que estábamos en la arena lo encontramos extraño porque volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento. No imaginábamos que se estuvieran cayendo. En un momento dado, el ala delta empezó a girar en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal y que podía ocurrir un accidente”, relató Ana Clara Goulart, una bañista que estaba en esa playa. Varios bañistas que estaban en la arena en ese momento describieron lo que observaron minutos antes del choque ante los medios locales.

“Se veía que uno de ellos estaba a punto de morir. Fue devastador, muy triste. Se lo estaban pasando bien, estaban viviendo una aventura, y ni siquiera podían imaginar que ese sería su último aliento”, lamentó.

Arismendi estaba en Río de Janeiro de vacaciones junto a un grupo de diez amigos. Según trascendió, era su primera experiencia volando en ala delta.

El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, confirmó que el turista argentino realizaba la actividad acompañado por un instructor habilitado, dado que tenía diez años de experiencia en vuelo y que hace un años había obtenido la certificación correspondiente.

Cómo fue el operativo de rescate tras el accidente

El aviso a los servicios de emergencia del Cuerpo de Bomberos ingresó cerca del mediodía. Los rescatistas desplegaron un operativo para asistir a las dos víctimas y dispusieron su traslado en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto.Aunque ambos hombres ingresaron al centro médico con cuadros de paro cardiorrespiratorio.

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Los profesionales constataron sus fallecimientos poco después de su llegada.

Tras el accidente, las autoridades locales resolvieron suspender temporalmente los vuelos libres en el sector de São Conrado.

El Club de Vuelo Libre de São Conrado expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Además, informó que recuperó dos cámaras que podrían haber registrado el accidente y pidió manejar la información con responsabilidad mientras avanza la investigación.

La investigación quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto. Los peritos analizarán los restos del ala delta y las condiciones meteorológicas registradas al momento del vuelo para determinar si hubo una falla técnica o algún otro factor que desencadenó la tragedia.

RM/fl