Tapia, Di Carlo,Verón y Del Sel

No entiendo, juro que no entiendo. Gómez, vení para acá, te necesito.

–Jefe, ¿qué pasa?, lo noto alterado.

–Me podés explicar cómo carajo va a ser el nuevo torneo.

–Ah, era eso. No se preocupe, no es el único que no entiende nada. Se lo tuve que explicar a media redacción.

–Es que la AFA nos vuelve locos. Cada modificación que meten complican más lo que ya viene complicado. Recién leía una nota que explicaba los cambios pero estoy más desorientado que antes. Deberían anunciar el torneo con un tutorial.

–A ver si se la puedo hacer fácil. Vuelan las dos zonas, entonces van a jugar todos contra todos en treinta fechas. Va a haber tres campeones, como ahora: uno del Apertura, otro del Clausura y uno por la tabla anual. ¿Me sigue?

–Te sigo. Hasta ahora no encuentro grandes diferencias.

–La más importante es que el campeón de la tabla anual habrá jugado contra los otros 29 equipos, algo que actualmente no ocurre. Los campeones del Apertura y el Clausura serán como ahora, después de quince fechas y con playoffs. ¿Entendió?

–Algo más claro me quedó. Gracias. ¿Los dirigentes qué dicen? ¿Hay consenso?

–En las reuniones de AFA siempre hay consenso.

–Para usted, Don Julio, in memoriam.

–El único voto en contra fue de River.

–Di Carlo sigue en guerra con Tapia. Buen tema, Gómez, hagamos una nota con eso.

–A la reunión del jueves Di Carlo no fue, mandó al vicepresidente y al secretario. Explicaron que se oponían porque consideraban que estos cambios eran un maquillaje que no modifica nada de fondo. Pretenden un torneo con veinte equipos.

–River votó en contra de la AFA a tres días del Superclásico. Unos valientes.

–Y Estudiantes lo apoyó. Son los dos clubes disidentes. A Verón le sacaron la roja por el escándalo que armó cuando jugaron la Copa contra Central y no pudo votar, pero se sumó al reclamo de River.

–Deberían entregar el Balón de Oro para dirigentes.

–Quedaría vacante todos los años, jefe.

–Jaaaaaa, es posible. ¿Vos decís que todos tienen algo turbio?

–Algunos más que otros.

–Quiero nombres.

–Miguel del Sel.

–Pará, pará, un poco de respeto con el Midachi.

–Esta semana renunció como dirigente de Unión. ¿Quiere la versión periodística o la del club?

–Las dos.

–En una nota lo denunciaron porque supuestamente estaba negociando un contrato con una empresa rosarina de indumentaria que iba a pagar mucho menos que la actual, que es italiana. Desde el club desmintieron esa versión, dijeron que Miguel del Sel cumplía una función de embajador, que no negociaba contratos, pero igual se armó un revuelo descomunal. En las redes le dijeron de todo, imagínese.

–¡Cómo se habrán puesto en el Pro!

–¡Cómo se habrán puesto los Midachi!

–¿Qué cargo tenía?

–Vicepresidente segundo. Había asumido hacía un año y medio.

–Duró más en Unión que como embajador en Panamá. En fin… Estaba pensando que te la pasaste hablando de dirigentes pero no tenemos nada de fútbol.

–¿Quiere algo del Superclásico?

–Obvio que sí.

–Se está definiendo el ascenso también. Godoy Cruz y Tristán Suárez son los primeros finalistas.

–Eso me interesa menos.

–Los sospechaba.

–Bueno, andá y cerrá temprano que seguro te invitaron a una fiesta de Halloween.

–¡Jamás! Dígame amargo, pero tilingo nunca.