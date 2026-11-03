Andrea Kimi Antonelli: "Cuánto lloré para hacerme grande"

El piloto Andrea Kimi Antonelli cumplió el sueño que tenía desde que era un chico: convertirse en campeón mundial de Fórmula 1. El 1 de noviembre de 2026, el piloto italiano de Mercedes se aseguró matemáticamente el campeonato después de finalizar tercero en el Gran Premio de México. Con 20 años, 2 meses y 7 días, es el campeón más joven de todos los tiempos, superando la marca que Sebastian Vettel había establecido en 2010.

Su consagración también tuvo un significado especial para Italia. Después de 73 años sin un campeón mundial de pilotos, el país volvió a celebrar un título que no conseguía desde Alberto Ascari, quien había ganado sus dos campeonatos en 1952 y 1953. Sin embargo, detrás del piloto que levantó el trofeo en México hay una historia que comenzó mucho antes de su llegada a Mercedes.

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Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Andrea Kimi Antonelli creció rodeado de autos de competición. Su padre, Marco Antonelli, fue piloto y posteriormente se convirtió en responsable de su propio equipo, Antonelli Motorsport. Su madre, Veronica, también estuvo presente durante todo su recorrido, aunque desde un lugar diferente, mientras su papá lo acercaba al mundo de las carreras, ella se ocupaba de que no descuidara los estudios y conservará una vida lo más parecida posible a la de cualquier adolescente.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, publicada el 2 de noviembre de 2026, Kimi recordó la influencia de su familia y definió a su padre como “una roca”. También explicó que fue él quien le transmitió la pasión por el automovilismo y lo llevó a conocer los circuitos desde pequeño. “De chico iba con él a las pistas, respiraba ese mundo y soñaba con poder vivirlo algún día en primera persona”, contó el flamante campeón.

De una infancia entre motores a su llegada a Mercedes: quién es Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

La historia de Antonelli en las pistas comenzó cuando todavía era muy pequeño. Según reconstruyó La Gazzetta dello Sport en una nota publicada el 2 de noviembre de 2026, su primer contacto con un kart ocurrió cuando tenía apenas un año: como todavía no alcanzaba los pedales, su padre lo sostenía entre sus piernas mientras conducía. Con el paso del tiempo, aquella experiencia se transformó en una pasión y, a los siete años, comenzó a competir en karting.

Su talento no tardó en llamar la atención. En 2019, cuando tenía 12 años, ingresó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes, que comenzó a acompañar su desarrollo en las categorías formativas. Su recorrido estuvo marcado por los títulos en karting, Fórmula 4 y Fórmula Regional, hasta llegar a la Fórmula 2. El salto a la máxima categoría llegó en 2025, cuando Mercedes decidió confiarle uno de sus monoplazas pese a que todavía no había cumplido 19 años.

Pero Antonelli también tuvo que aprender a combinar las exigencias del automovilismo profesional con su vida personal. En una entrevista con Corriere della Sera, publicada el 18 de julio de 2025, contó cómo fue estudiar mientras competía en la Fórmula 1 y prepararse para rendir el examen de madurez italiano. Reconoció que su mamá fue fundamental para que pudiera terminar sus estudios y que, después de las reuniones con los ingenieros de Mercedes, muchas veces debía volver a los libros. En esa misma conversación recordó que, antes de dedicarse por completo a las carreras, también le gustaba jugar al fútbol y que ocupaba el puesto de delantero.

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La familia continuó siendo uno de sus principales apoyos incluso cuando comenzó a vivir lejos de su casa. En otra entrevista con Corriere della Sera, publicada el 6 de agosto de 2026, Antonelli habló de la relación con sus padres y su hermana menor, Maggie. Contó que suele recurrir a su mamá cuando tiene un problema personal y que, aunque a veces discute con su padre por cuestiones relacionadas con las carreras, tienen una relación muy cercana. “La mamá es la mamá”, resumió al explicar por qué Veronica sigue siendo una de sus principales confidentes.

Otro de los nombres que aparece en su historia es el de Ayrton Senna. El brasileño es su gran ídolo deportivo y una referencia que lo acompañó durante su formación como piloto. Antonelli explicó que conoció su trayectoria a través de videos y documentales de Fórmula 1 y que siempre admiró tanto su capacidad para conducir como su personalidad. Por esa razón eligió el número 12 para competir, en homenaje a uno de los números que utilizó Senna durante su carrera. Incluso después de convertirse en campeón, confirmó que lo conservará para la temporada 2027 en lugar de utilizar el número 1.

Las dificultades, la presión de la Fórmula 1 y el camino hacia su primer campeonato mundial

Andrea Kimi Antonelli

Su llegada a Mercedes estuvo acompañada por grandes expectativas, pero los primeros pasos no fueron sencillos. En 2024, durante su primera práctica libre en Monza, sufrió un fuerte accidente que terminó anticipadamente con su participación. Un año después, en su temporada de debut, tuvo que enfrentarse a la presión de competir en una categoría en la que cada error puede convertirse en una noticia y donde las comparaciones con otros pilotos aparecen constantemente.

En una entrevista exclusiva con Sportweek, publicada por el La Gazzetta dello Sport 6 de marzo de 2026, Antonelli habló abiertamente de ese período. Reconoció que durante su primera temporada perdió la confianza en sí mismo y que llegó a preguntarse si estaba preparado para desenvolverse en un ambiente tan exigente. "Cuánto lloré para hacerme grande", fue una de las frases que eligió para describir ese proceso. También explicó que había aprendido a administrar mejor sus energías y a concentrarse en aquellas actividades que realmente le hacían bien. "Ahora me siento más seguro desde todos los puntos de vista", aseguró.

El acompañamiento de Toto Wolff y del equipo Mercedes fue importante para atravesar esa etapa. La escudería había apostado por él desde sus años en karting y decidió darle la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 a una edad muy temprana. En su reconstrucción sobre el camino del italiano, Reuters también destacó la importancia del apoyo familiar y del trabajo que realizó Mercedes para acompañar su desarrollo. Después de una primera temporada con altibajos, Antonelli consiguió transformar las dificultades en experiencia y dar un salto de rendimiento durante 2026.

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Fuera de las pistas, el campeón conserva algunas costumbres que muestran su costado más cotidiano. En una entrevista con Corriere della Sera, contó que necesita momentos de tranquilidad para desconectarse después de los fines de semana de carrera y que suele pasar tiempo jugando al tenis, practicando en simuladores o conduciendo karts. También reveló que disfruta lavar personalmente su auto y que prefiere hacerlo a mano antes de viajar a cada Gran Premio. Una rutina que contrasta con la velocidad y la adrenalina que caracterizan su profesión.

El 1 de noviembre, después de cruzar la bandera a cuadros en México, Antonelli no pudo contener las lágrimas. Mientras su ingeniero de pista lo acompañaba por radio, el italiano recordó todo lo que había vivido desde sus primeros días en el karting. La celebración continuó en el podio, donde Max Verstappen y Lewis Hamilton lo levantaron en andas para festejar su consagración. Aquella imagen resumió el significado de su conquista: el chico que creció entre motores, que estudiaba mientras soñaba con llegar a la Fórmula 1 y que alguna vez habló de ese objetivo como una ilusión, acababa de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia.