Messi, Riquelme y la ilusión por Cristiano Ronaldo: quiénes estarán en la despedida de Carlos Tevez

El exfutbolista Carlos Tevez se prepara para su propio homenaje con un partido que promete reunir a varias generaciones de estrellas. El domingo 20 de diciembre, La Bombonera será el escenario del homenaje al exdelantero de Boca, quien buscará compartir la cancha con algunos de los futbolistas más importantes de su carrera.

Messi y Riquelme

El propio Tevez confirmó dos nombres que despertaron la expectativa de los hinchas: Lionel Messi y Juan Román Riquelme. Durante una entrevista con su excompañero del Manchester United Rio Ferdinand, el Apache anunció que ambos participarán del encuentro, que enfrentará a Boca contra un equipo integrado por sus amigos del fútbol.

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Sin embargo, hay un nombre que podría convertir la despedida en un acontecimiento internacional: Cristiano Ronaldo. El portugués compartió equipo con Tevez en el Manchester United entre 2007 y 2009 y es uno de los invitados que el exdelantero quiere sumar al homenaje.Ahora, con el encuentro previsto para el 20 de diciembre en La Bombonera, la expectativa está puesta en saber si el astro portugués aceptará la invitación. Por el momento, su presencia no está confirmada.

Cristiano Ronaldo

Los ídolos de Boca y las figuras internacionales que podrían participar

Martín Palermo

Entre los nombres que ya dieron el visto bueno aparecen históricos de Boca como Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna. También estarán Sergio "Kun" Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso y Gabriel Batistuta, vinculados a distintas etapas de la trayectoria de Tevez en el fútbol argentino y la Selección.

Sergio Kun Aguero

La lista internacional también incluye figuras de primer nivel. Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra confirmaron su participación, mientras que Rio Ferdinand también fue invitado por su antiguo compañero del Manchester United.

Gianluigi Buffon

A su vez, hay otros nombres que podrían sumarse, aunque sus presencias todavía no están confirmadas. Entre ellos aparecen Wayne Rooney, Paul Scholes, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Ángel Di María y Ezequiel "Pocho" Lavezzi. También se mencionan el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro.

Wayne Rooney

La despedida llevará el lema "De alcanzapelotas a leyenda" y buscará celebrar la trayectoria de un jugador que dejó una marca en Boca, la Selección argentina y el fútbol europeo. Más allá del resultado, el encuentro será una oportunidad para volver a ver juntos a futbolistas de distintas épocas y recordar los momentos que construyeron la carrera de Tevez. La expectativa, ahora, está puesta en los nombres que todavía faltan confirmar y en la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se sume a una celebración que promete ser histórica.