Messi en el Barça, un comienzo que mezcló lesiones con sueños

Lionel Messi jugó su primer partido oficial con el FC Barcelona el 7 de marzo de 2001. El match correspondió a la Liga Infantil B. Con la camiseta número 9, Leo integró el equipo que, como visitante, derrotó por 0—3 al club Amposta. Una semana después del estreno de Lionel Messi en tierras europeas, el FC Barcelona recibió al Ebre Escola Esportiva en La Masía. Con apenas dos minutos de juego, el futbolista visitante Marc Baiges intentó lanzar un pelotazo, pero su pie izquierdo no impactó el balón, sino el tobillo zurdo de Leo, quien había irrumpido para robarle el esférico. Se escuchó un chasquido y los dos adolescentes quedaron despatarrados sobre el césped. Baiges se incorporó, pero La Pulga no logró levantarse: el zapatazo —sin mala intención— le había quebrado el peroné. En su segundo partido “oficial” con la camiseta azul y roja, Messi sufrió una lesión que lo mantuvo tres meses fuera de las canchas. Pero en junio, ya recuperado de la fractura, al bajar por una escalera se torció el tobillo izquierdo y padeció una distensión de ligamentos. Así, su primera temporada en el club azulgrana se cumplió con apenas dos partidos y un solo gol.

En la temporada 2002/03, Lionel Messi integró un equipo fabuloso junto a varios adolescentes que luego serían cracks, como Cesc Fabregas o Gerard Piqué. El “Cadetes B” del FC Barcelona ganó invicto La Liga, la Copa Catalunya y el Campeonato de España. En uno de los partidos, ante el Real Club Deportivo Espanyol, Leo recibió un codazo en el rostro, que le produjo una fisura en el pómulo. El médico le recomendó que descansara unas semanas, para evitar que la lesión se agravara con otro golpe y el jugador necesitara cirugía para reparar el daño. No obstante, Messi le rogó que le permitiera jugar la final de la Copa de Catalunya, de nuevo ante el Espanyol, y prometió que saldría a la cancha con una máscara protectora. El doctor accedió. Pero, al comenzar el encuentro, Lionel notó que era imposible jugar con ese trasto adherido a su cara: “Como la máscara me quedaba grande y se movía para todos lados, me la saqué”, relató en una entrevista con el diario deportivo Olé publicada en 2021. Leo marcó dos goles y, en el descanso, su entrenador lo reemplazó a pedido de… ¡su papá! Preocupado por la actitud de su hijo, Jorge le imploró al técnico que lo sacara de la cancha. “En ese momento, yo no me daba cuenta del peligro, de lo que podía llegar a pasar. Yo quería jugar como fuera”. El Barça ganó 4—1 y se coronó campeón.

Lionel Messi debutó con el primer equipo del FC Barcelona sin haberse entrenado nunca con el plantel superior. El estreno se produjo el 16 de noviembre de 2003, cuando el equipo español viajó a Portugal para enfrentar en un amistoso al club Porto —que era dirigido por José Mourinho y ese año ganaría la Liga de Campeones de la UEFA—. Para ese encuentro, el técnico neerlandés Frank Rijkaard decidió promover a varias figuras de la cantera culé, entre ellas La Pulga. De hecho, Rijkaard y Messi —en ese momento con sólo 16 años— se conocieron personalmente en el aeropuerto El Prat de la capital catalana, antes de partir hacia la ciudad situada a orillas del río Duero. Leo, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes, salió al césped del Estádio do Dragão a los 75 minutos, en reemplazo de Fernando Navarro y con el número 14 en la camiseta. Porto se impuso por 2—0. “Me costó un montón dormirme la noche anterior al partido. Estaba tan metido en él que no podía cerrar los ojos. Sólo quería jugar. Se me dio y me puse muy feliz”, declaró con sinceridad Lionel horas después de su estreno en la elite blaugrana.

FICHA TÉCNICA

TÍtulo: Messi leyenda

Autor: Luciano Wernicke

Género: Biografía

Año: 2026

Páginas: 192

Editorial: Aguilar

Wernicke es periodista, guionista y profesor de Historia del Deporte en el Instituto Universitario de River. Es autor de 28 libros sobre fútbol.