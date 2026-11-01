Instituto de América: pasaje abierto para la primera excursión internacional

Libertadores o Sudamericana? Esa es la cuestión. Instituto ya tiene en el bolsillo el pasaje para su primera excursión internacional, aunque todavía con destino incierto. La definición de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol resolverá en cuál de las Copas debutará La Gloria en el ámbito de la Conmebol, que tiene previsto el inicio de las fases de grupos de sus torneos de clubes para la primera semana de abril próximo.

Por el momento, el Albirrojo tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana, donde Argentina contará con seis representantes, que serán los mejores ubicados de la Tabla Anual, con excepción de los clasificados para Copa Libertadores. La 27° edición de la segunda competencia de clubes del continente se jugará con el mismo formato del certamen de este año dirimirán Boca y Atlético Mineiro. La Fase de Grupos -32 equipos repartidos en ocho zonas de cuatro integrantes- tendrá como protagonistas a los seis embajadores argentinos, a los seis brasileños, a los dos ganadores de la Fase Preliminar de cada uno de los ocho países restantes (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), y cuatro equipos 'transferidos' de la etapa previa de la Libertadores. Los primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los segundos deberán jugar un Repechaje con los terceros de Libertadores para refrendar su continuidad en la competencia. La Universidad Central de Venezuela es el único equipo confirmado en la grilla de 56 participantes.

ROCE INTERNACIONAL. Claudio Tapia, Alejandro Domínguez y Juan Cavagliatto, respectivos presidentes de la AFA, la Conmebol e Instituto. | Crédito: REDES

Para este torneo, la Conmebol fijó un caché de U$S 300.000 por cada uno de los tres partidos que cada elenco disputa como local en Fase de Grupos, además de un 'bonus' de U$S 125.000 por compromiso ganado. Según este esquema, La Gloria tiene asegurado un ingreso fijo de U$S 900.000, con la posibilidad de agregar hasta U$S 750.000 por el concepto de 'mérito deportivo'.

Para alcanzar el objetivo de máxima, jugar la 68° Copa Libertadores, Instituto maneja un abanico de posibilidades. Si gana el Torneo Clausura 2026, donde hasta el momento es el elenco con mejor campaña, ingresará con la orden 'Argentina 2', escoltando a Belgrano, que participará como 'Argentina 1' por haber adjudicado el Torneo Apertura 2026 (El Pirata y Junior de Barranquilla son los únicos elencos que tienen el pasaporte sellado). Por Tabla Anual, el conjunto de Alta Córdoba podría participar como cuarto, quinto o sexto clasificado, ya que la designación 'Argentina 3' corresponde al conjunto que clasifica a través de la Copa Argentina.

En todos los casos, Instituto no depende sólo de su propia cosecha, sino también del reacomodamiento de plazas que podrían generar las definiciones de la Liga Profesional y de la Copa Argentina y también la resolución de las actuales Libertadores y Sudamericana, teniendo en cuenta que ambos certámenes tienen como finalistas a equipos argentinos (Estudiantes de La Plata y Boca Juniors), que en caso de consagrarse campeones obtendrían plazas adicionales para la AFA en la principal competencia de clubes sudamericanos del próximo año.

En Copa Libertadores, la escala de premios de la Fase de Grupos establece el pago de US$ 1.000.000 por partido de local, y un plus de US$ 340.000 por cada victoria, lo que asegura a sus participantes un básico de US$ 3.000.000 y la chance de embolsar hasta U$S 2.040.000 por variables. Quien obtenga la orden 'Argentina 6' no ingresará directamente al cuadro principal de 32 equipos, sino que iniciará su participación en una instancia preliminar, donde deberá sortear con éxito dos cruces para poder medirse en alguna de las ocho zonas. En esta etapa, los elencos tienen asignados cachés de U$S 500.000 para la Fase 2 y de U$S 600.000 para la Fase 3.

PRIMER VUELO. El 29 de enero de 2000, Instituto goleó 5-1 a Nacional de Uruguay. Aquel partido fue el debut de La Gloria en el extranjero. | Crédito: Club Nacional

Días de Gloria

La experiencia internacional de Instituto registra 16 capítulos amistosos y arrancó en 1953 con un triunfo 5-3 como local ante Always Ready de Bolivia, equipo que tenía a sus filas al delantero cordobés Juan Carlos Heredia, ex integrante de la Selección Argentina y padre de 'La Milonguita'.

El historial de La Gloria ante rivales extranjeros incluye duelos en Alta Córdoba contra varios históricos del fútbol sudamericano, como Bolívar de La Paz (1-2, en 1953), Nacional de Montevideo (3-2, en 1965), los brasileños Botafogo (1-4, en 1962) y Flamengo (1-3, en 1970) y Olimpia de Paraguay (1-2, en 2010); y un enfrentamiento con Fluminense (0-2, en 1980) en el Estadio Córdoba. Sus únicos juegos fuera de Argentina fueron en Uruguay, donde en 2000 goleó 5-1 a Nacional en el Campus de Maldonado y en 2022 venció sucesivamente a Liverpool (2-0) y Cerro Largo (2-1) en el Estadio Luis Franzini, reducto de Defensor Sporting Club, para adjudicarse la 'Copa Ondino Viera' en la serie Río de la Plata.

¿JUNTOS A LA PAR? Instituto y Belgrano podrían coincidir en la Copa Libertadores 2027. El último enfrentamiento entre ambos fue el 11 de noviembre de 2024. | Crédito: REDES

Doblete cordobés

Por segunda vez en la historia, Córdoba contará el próximo año con dos representantes en los campeonatos organizados por la Conmebol. El primer y único antecedente se registró en 2024, con Talleres en la Copa Libertadores y Belgrano en la Copa Sudamericana. Tres años más tarde, podría darse cuenta del hecho inédito de que ambos embajadores de La Docta coinciden en una misma competencia, siempre y cuando Instituto clasifique para la 68° edición del más antiguo certamen de clubes del continente, donde El Pirata ya tiene asegurada su plaza y será uno de los debutantes.

Hasta el momento, Talleres es el único cordobés que jugó Libertadores, en 2002, 2019, 2022, 2024 y 2025. El Albiazul también fue campeón de la Copa Conmebol 1999 y disputó la Copa Mercosur 2021 y la Copa Sudamericana 2024, completando 56 partidos (19 triunfos, 17 triunfos y 20 derrotas) en de clubes del continente. Belgrano, por su parte, disputó la Copa Sudamericana en 2013, 2015, 2016 y 2024, acumulando 16 encuentros (6 victorias, 4 igualdades y 6 traspiés) en su palmarés.