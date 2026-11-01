Estudiantes tuvo una gran remontada ante Instituto pero se quedó afuera de los playoffs

Estudiantes de La Plata protagonizó una épica remontada en su cancha ante Instituto de Córdoba aunque el empate que logró no le sirvió para conservar sus chances de meterse en los playoffs que decidirán al campeón del torneo local. Luego de estar en desventaja por tres goles y con un jugador menos por la expulsión de Santiago Núñez, el conjunto platense se puso 3 a 3 y hasta convirtió un gol en tiempo de descuento pero el árbitro lo anuló por posición adelantada.

Fue una noche caliente en el estadio Uno. Con un arbitraje errático de Hernán Mastrángelo quien se equivocó en varias jugadas para uno y para otro equipo. Ignoró un par de penales para Estudiantes por agarrones de camiseta en el área cordobesa y también debió expulsar al volante central del local Ezequiel Piovi.

Arrancó torcido el partido para el conjunto del Cacique Medina que ya palpita la definición de la Copa Libertadores que será ante Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo. A los 3 minutos se equivocó feo su arquero Fernando Muslera al querer rechazar con los pies tras un pase atrás y Facundo Suárez no falló para establecer el 1-0.

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También a los 3, de la segunda mitad, Instituto se puso 2 a 0 cuando Leonel Mosevich cabeceó al gol un córner desde la izquierda. Dos minutos más tarde Estudiantes sufrió la expulsión de Núñez. Todo pintaba muy mal e incluso el colombiano Johan Córdoba marcó el 3 a 0 parcial, a los 7, en otra desacertada intervención de Muslera.

Guido Carrillo descontó con un cabezazo a los 13. Los cambios que hizo el técnico visitante Diego Flores resintieron a su equipo. Thiago Palacios, de tiro libre por abajo de la barrera, a los 20, acortó distancias. Acertó Medina con los ingresos de Edwin Cetré y del juvenil Fabricio Pérez, quien sobre los 42 minutos hizo el 3 a 3.

Hasta hubo tiempo para el cuarto tanto local pero Marcos Rojo cuando cabeceó estaba adelantado. Mastrángelo no lo convalidó. Toda la cancha estalló contra el árbitro, que en esta jugada acertó.

Estudiantes ya no tiene posibilidades para clasificarse a la fase decisiva del Clausura. Los cordobeses, en tanto, siguen mirando a todos desde arriba en la Zona A con 33 puntos y sueñan con el primer título oficial en Primera División.