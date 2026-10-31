Rosario Central venció a Sarmiento para treparse a la cima de la tabla anual

Rosario Central sufrió hasta el final pero logró su objetivo. Derrotó 2 a 1 en Junín a Sarmiento en tiempo de descuento, quedó como líder de la Zona B del Torneo Clausura y, además, se ubicó primero en la tabla anual, con dos puntos de diferencia sobre Boca Juniors y Argentinos Juniors (59 contra 57 de sus perseguidores) que todavía deben jugar por esta fecha 15 de la Liga Profesional.

Había arrancado mal el equipo de Jorge Almirón ya que a los 5 minutos su rival se puso 1 a 0 con el tanto de Manuel García. Central fue en busca del empate que logró a los 28 cuando Gastón Avila -uno de sus defensores centrales- apareció en la puerta del área chica rival para conectar un rebote de zurda.

Por más que quería la victoria, el gol del triunfo no llegaba para el conjunto visitante que a los 14 del segundo tiempo perdió a Angel Di María quien acusó una molestia y debió salir.

Aldosivi no pudo evitar el descenso y se convirtió en el segundo equipo en el año en perder la categoría



Sin embargo la expulsión de Mathias Orihuela un rato más tarde, a los 24, le empezó a abrir el camino. El defensor tomó de la camiseta a Enzo Copetti cuando se le escapaba con buenas chances de quedar mano a mano con el arquero Thyago Ayala. Merlos, correctamente le mostró la roja.

Se perdió varias Central. Y a los 90 llegó una de las polémicas de la noche. El volante de Sarmiento Santiago Salle fue a disputar una pelota con Avila y le cometió infracción, aunque fue después de que tocara la pelota. El juez principal lo amonestó pero tras un llamado del VAR cambió su decisión y lo terminó echando.

Central fue como un león herido a quedarse con los tres puntos. Ovando condujo y mandó un pase largo para Avila que otra vez apareció en posición de centrodelantero. Sacó un zurdazo cruzado que se transformó en desahogo para el 2 a 1 en el cuarto minuto de los 8 de descuento que había indicado Merlos.

Increíblemente apenas dos minutos después del 2-1 sonó el silbato final. Todo Sarmiento se le fue encima para protestar. Pero no hubo tiempo para más.

Central festejó porque quedó solo en la punta de la anual, además de liderar la Zona B.