Arruabarrena y Ponzio: las dos miradas de un mismo partido

Alcanza con haber jugado el superclásico argentino para afrontarlo como director técnico? Leonardo Ponzio encara en la Bombonera su primer Boca-River como entrenador millonario, mientras Rodolfo Arruabarrena llega respaldado por una victoria lejana como DT en el Monumental.

Ponzio, de 44 años, no desembarca, sin embargo, como un desconocido al partido más importante del fútbol argentino. Al frente de River desde finales de agosto, cuando reemplazó al “Chacho” Eduardo Coudet, el excapitán disputó numerosos superclásicos con la camiseta de la banda roja y fue protagonista de algunos de los capítulos más recordados de la histórica rivalidad.

Ponzio era uno de los hombres del River de Marcelo Gallardo dentro del campo cuando, el 13 de septiembre de 2015, Boca se impuso 1-0 en el Monumental por el campeonato argentino, mientras Arruabarrena dirigía desde el banco xeneize el último superclásico de su primer ciclo (agosto 2014 - febrero 2016).

Aquella victoria completó el pleno del Vasco en los cruces de liga de ese año ante River, tras el triunfo 2-0 en mayo en la Bombonera.

Dos meses después, Boca celebró la conquista del campeonato argentino y Arruabarrena levantó el primer trofeo de su carrera como entrenador.

No fue su primer título con el cuadro auriazul. En su laureada época de lateral xeneize (1992-1996 y 1996-2000) disputó una veintena de superclásicos y anotó un gol clave para un 3-2 en 1998.

Más de una década después de aquella tarde de 2015 en el Monumental, Ponzio y Arruabarrena volverán a compartir un superclásico, esta vez como entrenadores rivales.

“Es un clásico, saben cómo es. Los pequeños detalles. Esperemos conseguir algo para el hincha, para el club que lo necesita y para escribir nuestra historia”, aseguró Arruabarrena, de 51 años.

El superclásico encuentra a Boca en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en semifinales de la Copa Argentina y peleando el Clausura y la Tabla Anual.

Si Arruabarrena llega al superclásico respaldado por años de experiencia en los bancos, Ponzio afrontará un desafío inédito en su corta trayectoria como DT.

La última vez que el excapitán millonario enfrentó a Boca fue como jugador. Lo hizo el 3 de octubre de 2021 ingresando por el colombiano Jorge Carrascal en los minutos finales de la victoria 2-1 de River en el Monumental.

“Estamos en un momento ideal para afrontar este desafío”, evaluó Ponzio. El partido “es un espectáculo que se ve a nivel del mundo y es un gran momento para el fútbol argentino”.