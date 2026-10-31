“Sangre Latina” suma un teatro multidisciplinario a la escena cordobesa

Tras casi tres décadas de trayectoria ligadas al desarrollo de la danza, Iván Álvarez y Silvana Torres corrieron el telón de SL Teatro, un proyecto concebido desde la mirada de quienes han recorrido escenarios provinciales y nacionales durante años.

La búsqueda principal toma como punto de partida la brecha de escala en la oferta de infraestructura teatral. Según repasa Álvarez, la plaza cordobesa solía oscilar entre propuestas de volumen acotado o recintos multitudinarios. “La idea es que SL Teatro se transforme en una medida de sala intermedia porque nos parecía que en el mapa de Córdoba encontrás salas para 50 o salas para 500 personas”, sintetiza el director.

El espacio cuenta con una platea dispuesta en anfiteatro para garantizar la correcta visibilidad, equipamiento técnico de iluminación LED, sistemas audiovisuales y dobles pantallas, sumados a camarines amplios y áreas de recepción diseñadas para la logística de producción.

Un modelo privado de gestión y formación

La apertura de una sala con 120 localidades se concreta en un contexto de retracción económica y transformaciones en los organismos estatales dedicados al fomento de las artes escénicas. Frente a este panorama, la sustentabilidad del espacio se apoya en un esquema mixto que combina la autogestión con la actividad pedagógica continua.

“Sangre Latina se mantiene en forma privada desde hace 30 años, con producciones propias, contrataciones privadas y del Estado. Al funcionar en el edificio un coworking artístico y cultural, se transforma en una plataforma de educación, formación y profesionalización con clases, talleres, seminarios y profesorados; en un mismo lugar podés formar, preparar, profesionalizar y subir al escenario a todos aquellos que tengan devoción por el arte”, explica Álvarez a Perfil Córdoba.

Esta articulación permite proyectar el trabajo de los creadores desde la instancia de ensayo hasta el contacto con la platea, ofreciendo un entorno integrado para elencos locales e itinerantes.

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Múltiples lenguajes para un público diverso

Aunque la trayectoria de sus fundadores estuvo ligada históricamente al tango y la danza, la programación oficial de la sala propone una convocatoria multidisciplinaria que abarca música, teatro, comedia y varieté. “Nosotros somos bailarines de profesión, pero siempre estamos trabajando con todas las artes escénicas en general: convivimos con actores, músicos, cantantes, humoristas. La idea es que este sea un espacio abierto a todas las propuestas artísticas que necesiten un espacio con estas características”, señala el creador sobre la identidad de la sala.

La grilla formal de espectáculos comenzará el domingo 22 de noviembre a las 20 con ‘Ardiente y Pasional’, un show musical en homenaje a Rubén Juárez interpretado por La Juárez junto a la Compañía Sangre Latina y los invitados Rosalía Alvarez, Nicolás Tobares, Silvia Alvarez y Walter Vergara.

La fecha marcará además la nominación oficial del escenario principal bajo el nombre del recordado cantautor y bandoneonista argentino.

Respecto al vínculo que esperan entablar con la comunidad cultural, Álvarez concluye: “Las puertas están abiertas para escuchar propuestas. Después la energía dirá si tiene tendencia o características propias para desarrollarse en algún perfil particular, algo que en principio decide el espectador y es el que hace que los artistas busquemos propuestas que lleguen a profundizar en ellos".

Estrena “Los fantasmas de la morgue”

El antiguo edificio de la morgue del Hospital San Roque abre nuevamente sus puertas para recibir a quienes busquen transitar una experiencia teatral poco convencional.

Desde este sábado 31 de octubre y durante todos los fines de semana de noviembre, la obra independiente “Los fantasmas de la morgue” propone un recorrido que cruza la comedia negra con el terror para rescatar la historia y la cultura popular de la Córdoba de principios del siglo 20.

Bajo la dirección y dramaturgia de Daniel González, un elenco integrado por ocho actores da vida a un relato donde la línea entre la realidad y la desdicha se vuelve difusa. La propuesta se desarrolla en el espacio ubicado en San Jerónimo 373, un escenario que por su propia arquitectura e historia potencia el tono fantasmal de una puesta en la que los personajes transitan una noche donde los secretos del pasado conviven de forma directa con los espectadores.

Las funciones están programadas para los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre, con tres turnos por noche (a las 21, 21.45 y 22.30) y la modalidad de ingreso es a la gorra (con una contribución sugerida de quince mil pesos).

Los 12 años de Orfila y una manera colectiva de hacer arte

Una pequeña casa de arte en el centro de Güemes, con formato de tienda y vocación de calle cumple 12 años de gestión independiente y lo celebra con la muestra Plurales II, una exposición que reúne en el Museo Genaro Pérez (Av. General Paz 33) la obra de más de 20 artistas contemporáneos y repasa los proyectos que transformaron el mapa del arte urbano local.

La propuesta, curada por Caro Antonucci, Mëx y Sebastián Zapata Häntsch, pone el foco en la trastienda de un espacio de gestión independiente donde el diálogo entre lenguajes diversos —que van desde la pintura y el objeto hasta las intervenciones comunitarias— combina el trabajo de creadores emergentes con nombres de trayectoria consolidada.

Así, el proyecto se asienta en la capacidad de expansión que caracterizó al espacio desde sus inicios, a través de iniciativas como Proyecto Abasto y Tomando Muros, con los que Orfila logró sacar las prácticas artísticas del ámbito galerístico tradicional para trasladarlas al espacio público, los museos y los hogares de vecinos que ofrecieron sus propias fachadas como soporte mural.