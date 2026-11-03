¿Qué día jugarán los cordobeses en la última fecha?

A raíz de la llegada del papa León XIV, la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de Primera división tiene varias particularidades en sus días y horarios de juego.

El primer cordobés en salir a la cancha es Belgrano. Su juego será el jueves, a las 19.15, en La Plata ante Gimnasia. El 'Pirata' ya está clasificado a la próxima instancia y resta confirmar su puesto en la clasificación final.

El próximo en salir a escena es Talleres. El 'Albiazul' jugará el sábado, a las 15, en el estadio Mario Kempes frente a Estudiantes de La Plata.

Luego, por cuestiones de organización, se decidió modificar la fecha del partido entre Instituto y Newell's, por la 16° fecha del Torneo Clausura. En vez de disputarse el domingo a las 19.30 en Alta Códoba, el encuentro se llevará a cabo el día sábado 7 desde las 22.00.

Finalmente, Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, visita a Rosario Central el mismo sábado, pero a las 17.30.



Fecha 16 - partidos completos

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B)

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B)

19.00 San Lorenzo – Platense (Zona A)

19.00 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Unión – Vélez (Zona A)

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B)

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B)



Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A)

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B)

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)

22.00 Instituto – Newell’s (Zona A)



Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A)

