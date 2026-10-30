Lucía Figueroa Sánchez, directora de Juventud de Córdoba: “Ningún joven de mi generación llega a ahorrar plata”

Lucía Pilar Figueroa Sánchez tiene 26 años y es directora general de Juventud de la Municipalidad de Córdoba. Es peronista, militante de derechos humanos desde la secundaria y estudiante del profesorado de Historia.

Contó que vive del sueldo de la gestión, alquila un departamento de un dormitorio y no logra ahorrar. “Creo que ningún joven de mi generación llega a ahorrar plata”, afirmó.

Figueroa Sánchez pasó por Generación 2030, el segmento de Punto a Punto Radio 90.7 FM donde se presenta a los dirigentes del mañana. En cuanto a la política provincial, afirmó que el próximo desafío del peronismo es renovar en la gobernación: “Hay un único candidato a nivel provincial, que es Martín”.

En el plano nacional, dijo que prefiere a alguien capaz de construir los consensos para que Javier Milei no vuelva a ser presidente. No dio nombres. Planteó que el peronismo debe discutir si seguirá sosteniendo “un modelo económico, político y social que está asfixiando a la gente”.

Lucía Figueroa Sánchez, directora de Juventud de Córdoba

Una dirección para los jóvenes de 16 a 30 años

Describió un contexto en el que los jóvenes se agrupan menos por partidos. Dijo que hoy “nos identificamos más por ideas o por luchas” y que “si convocás desde lo ambiental, convocás a muchísimos más jóvenes”.

Empezó a militar en el primer año de la secundaria, en la red de Centros de Estudiantes de Sierras Chicas. En paralelo se sumó a la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que llegó a coordinar.

Atribuyó ese camino a su historia personal: “yo milité en Derechos Humanos por mi historia familiar, personal”. Recordó que sus primeros compañeros de militancia “eran expresos políticos sobrevivientes al terrorismo de Estado”.

Antes de llegar a la Municipalidad trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hasta 2023 y en el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Según explicó, la tarea de su área es “gestionar la política pública dirigida a la juventud”. El rango va de los 16 a los 30 años y, en propuestas para jóvenes profesionales, se extiende hasta los 35.

Lucía Figueroa Sánchez, Dirección General de Juventud

La directora indicó que los jóvenes de entre 16 y 35 años representan el 40% del padrón electoral de la ciudad. “Es un segmento muy grande”, dijo. Sobre su rol, sostuvo: “desde la gestión, nosotros estamos para responder a las demandas y a las necesidades de toda la población”. Agregó que “uno gestiona la política pública más allá de qué fuerza política sea esa persona”.

En lo partidario, dijo que milita en el Partido Justicialista de la ciudad. Terminó la secundaria en 2017 y desde 2018 cursó tres años de Abogacía. Dejó la carrera porque “no me veía ejerciendo la profesión”. Hoy estudia Historia y espera recibirse el año próximo. “Soy una estudiante trabajadora”, dijo.

Sueldo, alquiler y críticas al Estado

Figueroa Sánchez señaló que los sueldos de los funcionarios están congelados por decisión del intendente, en un contexto económico complejo. También indicó que hay empleados municipales que cobran más que un director como ella.

Afirmó, sin embargo, que el funcionario público merece buenos salarios. Dijo que paga de su bolsillo cafés y aportes para actividades vecinales.

Frente al cuestionamiento a quienes viven del Estado, respondió: “Yo lo que me gano, me lo gano laburando igual que cualquier otro”. Y sumó: “si no estuviera en el Estado probablemente ganaría mucha más plata de la que gano”.

Para ella, la política se hace en el contacto directo. “Me gusta mucho más lo cara a cara”, dijo, y sostuvo que “la forma de modificar la realidad es estando adentro del sistema político”.