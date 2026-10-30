La Feria del Libro de Córdoba celebra sus 40 años con más de 360 actividades gratuitas

Córdoba vuelve a encontrarse con los libros. Este viernes 30 comienza la 40ª edición de la Feria del Libro, una celebración que durante 17 días desplegará una amplia programación en la Supermanzana de la Intendencia y en diferentes espacios culturales de la ciudad. Bajo el lema “Una ciudad que lee, escribe y edita”, la edición 2026 ofrecerá más de 360 actividades gratuitas, la participación de más de 100 librerías y editoriales y nueve ciclos temáticos. La programación, curada por Graciela Ferrero e Íbero Martínez, reunirá literatura, música, cine, teatro e historieta.

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La celebración adquiere este año un significado particular: coincide con los 40 años de la Feria y con el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976. En ese contexto, la consigna “Leer la memoria, escribir el presente, editar el futuro” propone recuperar la historia, reflexionar sobre el presente y poner en valor la palabra como herramienta de construcción colectiva. Francia y Alemania serán los países invitados de honor, con la participación de la Alianza Francesa y el Goethe-Institut, en una propuesta que busca profundizar los intercambios culturales.

Uno de los principales escenarios será el Espacio Lilia Lardone, que reunirá a destacadas figuras de la literatura, el pensamiento, el periodismo y la cultura. Entre los nombres anunciados se encuentran Claudia Piñeiro, Éric Sadin, Guillermo Martínez, María Teresa Andruetto, Luciano Lamberti, Betina González, Gabriel Di Meglio, Liliana Herrero y María Pía López.

También participarán Antonio Birabent, Pedro Lambertini, Mario Riorda, Julia Rosemberg y Alejandro Rabinovich, entre otros. A la programación se sumará Ludovica Squirru, quien llevará su tradicional Horóscopo Chino al Cabildo de Córdoba. Por su parte, el Espacio Glauce Baldovín estará dedicado a librerías y editoriales cordobesas y de otras provincias. Allí habrá presentaciones de libros, novedades editoriales y encuentros con sus protagonistas.

Música y propuestas para las infancias

La música tendrá su lugar en el Escenario Leonor Marzano, ubicado en el Palacio 6 de Julio. La programación incluirá jazz, cuarteto y diferentes expresiones musicales, con actuaciones de Small Jazz Band, Bren Coll, Proyecto Tunga Tunga y Nene Nena, que presentará un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También se realizará una cantata del Coro Municipal dedicada a María Elena Walsh. A su vez, el pianista francés Benoît Delbecq ofrecerá una presentación en la sala de conciertos de la UNC.

Para las infancias, la Carpa Malicha Leguizamón ofrecerá talleres, narraciones, juegos y actividades especiales. Entre ellas se destaca una muestra por los 60 años de La torre de cubos, de Laura Devetach, y las Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil bajo el título "La memoria que contamos".

La producción editorial cordobesa tendrá un lugar destacado en el Espacio Alberto Burnichon, denominado así en homenaje al editor y librero asesinado en marzo de 1976. Allí participarán 42 editoriales independientes de Córdoba, en una propuesta coordinada por Fabio Martínez y Soledad Rebelles.

Entre los sellos participantes estarán Nudista, Mascarón de Proa, Lote 11 Ediciones, Borde Perdido Editora y Antipop, entre otros. La agenda incluirá encuentros de poesía, música en vivo, el festival No somos Islas y el cierre con el combate de poesía La Godzilla, que sumará el ritmo del cuarteto.

El cine formará parte de la programación con el ciclo Cómo se escriben las películas cordobesas, que entre el 3 y el 8 de noviembre ofrecerá funciones gratuitas en Cine Arte Córdoba y La Piojera. Se proyectarán Bajo otro sol, de Francisco D’Intino; El Oso Antártico, de Nicolás Abello y Alejandro Cozza; Los Maricones, de Daniel Tortosa, y Para hacer una película solo hace falta un arma, de Santiago Sein.

Por su parte, el Cineclub Municipal será sede, del 5 al 11 de noviembre, del Foco Germán Scelso, que reunirá películas como El empresario, La sensibilidad y Memoria de un niño. La programación incluirá además dos estrenos especiales: Biografía de Jorge Luis Borges, con la presencia de Mariano Llinás, y Quinografía, de Mariano Donoso y Federico Cardone.

Para estas funciones, las entradas tendrán un valor de $8.500 para el público general, $7.500 para jubilados y $800 para abonados.

Una feria que también llega a los barrios

La propuesta excederá los espacios del centro de la ciudad. A través de los programas Cultura de Barrio y La Biblio te Cuenta, la Feria llegará a 18 bibliotecas populares de distintos sectores de Córdoba, entre ellos Talleres Este, San Martín, Alberdi, Bella Vista, General Paz, Alta Córdoba, San Vicente, Jardín y Los Boulevares.

Las actividades incluirán talleres, narraciones, encuentros literarios y producciones comunitarias. De esta manera, la celebración de las cuatro décadas busca ampliar sus escenarios y acercar la lectura a diferentes comunidades, con propuestas que promueven el encuentro y la participación.

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La Feria también contará con una Tienda Creativa Móvil, una zona gastronómica y un Espacio Calma, desarrollado junto a Familias CEA para ofrecer un entorno accesible y de baja estimulación sensorial.

Días y horarios de la Feria del Libro 2026

La 40ª Feria del Libro de Córdoba se desarrollará del 30 de octubre al 15 de noviembre de 2026, con entrada libre y gratuita.

•Lunes a jueves y feriados: de 11 a 21. •Viernes y sábados: de 11 a 22. •Domingos: de 15 a 22.

Las funciones especiales del Cineclub Municipal tendrán entradas con costo. La programación completa se puede consultar en el sitio oficial de la Feria del Libro de Córdoba.