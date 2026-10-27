Instituto: Diego Flores destacó la clasificación a la Sudamericana y va por más

Instituto vive un presente que contrasta con las dificultades de la temporada anterior. Después de haber quedado a cinco puntos del descenso, el equipo albirrojo se transformó en protagonista del Torneo Clausura, lidera la Zona A y se ubica en el quinto puesto de la Tabla Anual. La victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra, en Alta Córdoba, terminó de confirmar el salto deportivo: la Gloria aseguró su primera clasificación a una copa internacional y jugará la Sudamericana 2027.

Tras el encuentro, el entrenador Diego Flores puso el foco en el significado de la noche para los hinchas y en la responsabilidad que asumió el plantel ante una oportunidad histórica. “Hoy teníamos muy claro lo que iba a vivir el hincha. Lo tuvimos en cuenta en la preparación del partido con los jugadores. Había muchas historias que cruzaban al hincha que vino a la cancha y creo que estuvimos a la altura”, expresó.

La clasificación llegó en un partido trabajado, con pocas situaciones claras durante buena parte del desarrollo. Instituto buscó con mayor insistencia, aunque primero sufrió la anulación de un gol de Jonathan Galván por una mano previa a la definición. Poco después, el VAR volvió a intervenir: el árbitro Andrés Gariano sancionó penal por un agarrón de Facundo Miño sobre Leonel Mosevich y Jeremías Lázaro convirtió desde los doce pasos el tanto que definió el encuentro.

Una victoria trabajada y una búsqueda sostenida

Flores reconoció las dificultades que presentó Riestra y explicó que el desarrollo exigió paciencia para encontrar el camino hacia el triunfo. “Era un partido difícil. De quince partidos, en diez no habían perdido. Más allá de la posición, es un rival que te ofrece dificultades”, analizó el técnico, en referencia a un adversario que obligó a Instituto a insistir para quebrar el marcador.

El entrenador también consideró que su equipo generó las oportunidades necesarias, aunque admitió que le faltó mayor claridad en algunos pasajes para resolver las jugadas. “Generamos las situaciones. Quizás nos faltó un poquito de calma en algunos momentos para finalizar más claro, pero la búsqueda estuvo todo el tiempo”, sostuvo.

El resultado tuvo un valor doble para la Gloria: además de garantizar su lugar en la Sudamericana, confirmó la evolución de un equipo que encontró regularidad durante el campeonato. Según el balance de la campaña reflejado en sus posiciones, Instituto se mantuvo en lo más alto de la Zona A durante ocho jornadas, una señal de continuidad en un torneo en el que logró dejar atrás el escenario adverso del comienzo del año.

El reconocimiento de Flores al plantel

El técnico destacó la capacidad de los futbolistas para revertir el momento complicado y sostener una campaña que ahora tiene un premio histórico. “Estos jugadores revirtieron un momento muy difícil en el comienzo del año. Hoy protegen la punta y clasifican a la Copa Sudamericana antes de que cierre el torneo”, afirmó.

Flores también hizo hincapié en que el logro no puede atribuirse únicamente a un resultado o a una individualidad, sino al trabajo colectivo de la institución. “Es mucho mérito de todo el club y mención especial para este grupo de jugadores, que así como se los castiga en las malas, hoy tienen que tener el gran reconocimiento”, señaló.

Por último, el entrenador puso en valor la identidad construida por el plantel y el sentido de pertenencia que, según su mirada, se refleja en el rendimiento del equipo. “Este grupo tiene sentido de pertenencia, transmite y tiene líneas de liderazgo”, remarcó.

Con la clasificación a la Sudamericana asegurada, Instituto puede mirar el cierre del Clausura con otro horizonte. La Gloria ya alcanzó un objetivo inédito en su historia, pero continúa en carrera por una meta mayor: acercarse a la Copa Libertadores, mientras busca sostener el protagonismo que construyó a lo largo del torneo.