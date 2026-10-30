Expo Estilo Casa 2026 llega a Pocito con más de 150 expositores y todos los stands agotados

La 7ª edición de Expo Estilo Casa se realiza del sábado 31 de octubre al domingo 8 de noviembre, de 15 a 21 horas, en Pocito, Av. Vélez Sarsfield 1100. Los espacios de exposición están agotados.

La muestra reúne a más de 150 expositores, que ocupan la totalidad de los metros cuadrados de la planta baja del complejo. La organización proyecta más de 15.000 visitantes durante los nueve días.

Este año la exposición está organizada y producida por Modus Ferias y Exposiciones. Según detalló la organización, apunta tanto al sector industrial, productivo, comercial y profesional como al público consumidor.

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Qué se podrá ver

La propuesta reúne marcas y productos de distintos rubros, con las últimas tendencias para renovar el hogar, la oficina o el departamento. Los visitantes podrán recorrer espacios dedicados a:

•Muebles, decoración y textiles: interiorismo, ambientación e iluminación. •Cocinas, baños y equipamiento: tecnología, climatización y hogar inteligente. •Decoración en general: alfombras, cortinas, almohadones, blanco, velas, cuadros y aromatizantes. •Iluminación, amoblamientos para cocina, sistemas de construcción y de seguridad, muebles de diseño y domótica. •Equipamiento para interior y exterior, módulos habitacionales, pequeñas herramientas, sillones, paisajismo y piscinas.

Según la organización, la exposición funciona como vidriera de productos y como plataforma para fortalecer marcas y generar contactos comerciales. También señaló que los visitantes podrán encontrar novedades y oportunidades de compra.



Charlas de lunes a viernes

En el marco de la expo habrá un ciclo de disertaciones de lunes a viernes, a partir de las 18. Participarán speakers y referentes de las principales cámaras e instituciones del sector.

Cada presentación durará entre 30 y 40 minutos y abordará tendencias e innovaciones del mercado.

Las actividades cuentan con el acompañamiento institucional de:



•CAMMEC

•Cámara Inmobiliaria •Cámara de Comercio de Córdoba •CEDUC (Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Córdoba) •Colegio Inmobiliario de Córdoba •Ministerio de Producción (Secretaría de Industria y Secretaría de Comercio de Córdoba) •MPM •Cámara de la Micro y Mediana Empresa

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El predio tendrá cafetería de especialidad, pastelería artesanal y servicio de comida. Experiencia Pocito dispone, además, de estacionamiento propio para los asistentes.

Con los stands agotados y un ciclo de charlas con cámaras empresarias, Expo Estilo Casa cierra el 8 de noviembre una edición pensada para el sector del hogar y para el público que busca renovar sus espacios.

