Del 15% al 90%: por qué algunas devaluaciones se van a precios y otras logran amortiguarse

En la economía argentina, la relación entre el salto del tipo de cambio nominal y el incremento en las góndolas (fenómeno conocido en la literatura técnica como pass-through o traspaso a precios) no funciona bajo una fórmula matemática fija ni automática. La magnitud y la velocidad con la que una devaluación impacta en la inflación responden al régimen macroeconómico y a las condiciones previas en las que se ejecuta la medida.

Dólar

Así lo demuestra el documento de trabajo «Heterogeneidad y determinantes del pass-through: evidencia de las devaluaciones recientes en la Argentina«, elaborado por la economista Laura Vernelli (Equilibra/UBA). El estudio analizó los nueve episodios devaluatorios más relevantes del siglo XXI (2002, 2014, 2015, mayo 2018, septiembre 2018, 2019, agosto 2023, diciembre 2023 y abril 2025) y midió el traspaso acumulado del IPC núcleo respecto de la variación del dólar oficial a seis meses.

Del 15% de 2002 al 90% de 2018: la brecha entre episodios

El relevamiento pone de manifiesto una disparidad abismal entre los distintos momentos históricos de la economía local:

Los de mayor traspaso: La devaluación de septiembre de 2018 encabeza la lista con un pass-through del 90% a los seis meses, seguida muy de cerca por el salto de agosto de 2023 (82%) y el de diciembre de 2023 (75%). En estos contextos, la transmisión del shock cambiario a la inflación fue casi total y prácticamente anuló la ganancia de competitividad en poco tiempo.

Los de menor traspaso: En el extremo opuesto se ubica la salida de la Convertibilidad en enero de 2002, con un traspaso acumulado de apenas el 15%, pese a un salto del tipo de cambio del 244%. Le siguen el episodio de mayo de 2018 (40%) y la flexibilización de abril de 2025 (46%).

A través de un estudio de eventos y modelos econométricos (TWFE), el trabajo identificó que el choque inflacionario tiende a concentrarse fuertemente en los primeros tres meses posteriores a la devaluación.

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Los motores del traslado: inflación previa, paritarias y apertura

Al aislar las variables macroeconómicas, la investigación concluye que los factores nominales son los grandes amplificadores del traslado a precios:

Inercia inflacionaria: Cuanto mayor es la inflación núcleo en los meses previos al salto del dólar, más rápido y agresivo es el traspaso. En regímenes de alta inflación, los comercios y empresas remarcan de forma preventiva esperando que el shock sea permanente.

Indexación salarial: La reacción de los sueldos formales es el canal clave de transmisión. Cuando los acuerdos paritarios acompañan rápidamente la depreciación (superando el 50% del salto del dólar), el pass-through se acelera a niveles cercanos al 0,8.

Apertura económica: Resultó ser una de las pocas variables con un efecto moderador estadísticamente significativo. Un mayor grado de apertura al comercio internacional incrementa la competencia externa y reduce la capacidad de las firmas para trasladar aumentos de costos a precios finales.

Por el contrario, el modelo econométrico determinó que la recesión y el desempleo no logran actuar como anclas efectivas para contener el traslado en contextos de alta inercia. Del mismo modo, el déficit fiscal inicial o la presencia de controles cambiarios («cepo») mostraron una menor significancia directa una vez que se controlan las diferencias estructurales de cada período.

La autora concluye que evitar que una corrección cambiaria se licúe en inflación requiere condiciones previas de baja inercia y una estricta coordinación entre las políticas económica, salarial y externa.