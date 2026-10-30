Córdoba creó por ley el Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo: será cada 29 de octubre

La Legislatura de Córdoba convirtió en ley la creación del Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo, una fecha que se conmemorará cada 29 de octubre para reconocer el rol de las tareas de cuidado en la vida social y promover acciones de sensibilización sobre esta temática.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Silvina Jurich y quedó establecida en adhesión al Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas

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La nueva norma establece que durante esa jornada el Gobierno provincial promoverá actividades de sensibilización, educación, reconocimiento y reflexión sobre la importancia social, económica y política del trabajo de cuidados y apoyo, tanto remunerado como no remunerado.

Además, la ley invita a municipios y comunas, instituciones educativas, organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, y medios de comunicación a participar de las acciones conmemorativas.

El cuidado como derecho

Los fundamentos de la iniciativa plantean que el objetivo es reconocer y visibilizar el papel de los cuidados y apoyos como un elemento central para el sostenimiento de la vida, con sistemas que respondan a las necesidades de las personas sin distinción de género, edad, condición o discapacidad.

El proyecto también destaca la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado. Según los fundamentos, la ONU instó a los Estados a valorar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.

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En esa línea, la legisladora Silvina Jurich señaló que la ley busca cambiar la mirada sobre estas tareas y avanzar hacia el reconocimiento de cuidar, recibir cuidados y autocuidarse como derechos.

Una fecha para promover políticas públicas

La norma apunta también a impulsar el debate sobre políticas públicas vinculadas al cuidado y a fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades y otros sectores de la sociedad.

Entre los antecedentes mencionados en el proyecto aparecen compromisos regionales como el Compromiso de Buenos Aires y el Compromiso de Tlatelolco, vinculados a la construcción de una sociedad del cuidado basada en la igualdad y la solidaridad.

La ley fue aprobada durante la sesión de la Legislatura provincial y establece que el 29 de octubre quedará incorporado al calendario cordobés como una jornada destinada a visibilizar el aporte de quienes realizan tareas de cuidado y el derecho de todas las personas a acceder a apoyos en condiciones de dignidad e igualdad.