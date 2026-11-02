Vicente López y Tres de Febrero lideran el ranking de gestión municipal de la UBA

Las políticas públicas de ambos distritos permitieron elevar sus puntuaciones en el IGEC.

En la nueva edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Vicente López y Tres de Febrero lideraron el ranking. Al igual que en 2025, ambos municipios encabezaron diversos indicadores de la investigación, consolidando un avance aún mayor respecto al año anterior.

La tabla general del IGEC AMBA 2026 ubicó a Vicente López, Tres de Febrero, Escobar, San Isidro y San Miguel como los municipios con mejor desempeño global. | Crédito: Tres de Febrero

“Es un gran orgullo estar arriba del ranking en este prestigioso estudio de la Universidad de Buenos Aires, en el que mostramos que nuestras políticas públicas y la calidad de gestión funcionan”, comentó el intendente Rodrigo Aybar.

En el análisis, Vicente López quedó primero con 3,78 de puntuación sobre 5, presentando una mejoría de 0,39. El municipio lidera en cuatro de cinco índices: Político-Institucional (4,03), Sociedad (3,88), Tecnología e Infraestructura (4,00) y Desarrollo Económico (3,72), mientras que en Medio Ambiente quedó tercero con 3,29.

Por su parte, Tres de Febrero terminó segundo con un puntaje global de 3,55 sobre 5. Se distingue principalmente en dos apartados en los que ocupa el primer lugar, Medio Ambiente (3,45) y Desarrollo Económico (3,72), este último compartiendo la cima con Vicente López. Además, quedó segundo en Político-Institucional (3,52) y en Sociedad (3,46), y cuarto en Tecnología e Infraestructura (3,62).

Tres de Febrero alcanzó el segundo lugar del ranking con un índice global de 3,55, destacándose en Desarrollo Económico y Medio Ambiente. | Crédito: Tres de Febrero

“Estar en lo más alto en Desarrollo Económico marca que seguimos el camino de una de nuestras misiones, no solamente brindar buenos servicios, sino crear condiciones para que haya inversión, trabajo y desarrollo”, destacó el jefe comunal.

“El objetivo es que este trabajo sirva como herramienta para comprender la complejidad y el dinamismo de cada uno de estos municipios que interactúan en un territorio configurado como una de las áreas metropolitanas más importantes de América Latina”, asegura el informe.

Gráfico de variación interanual del estudio de la UBA, en el que Vicente López (+0,39) y Tres de Febrero (+0,21) registraron los incrementos de puntuación más significativos. | Crédito: Tres de Febrero

En comparación con la edición anterior, Tres de Febrero mejoró su evaluación de 3,34 a 3,55 (+0,21), siendo el aspecto político-institucional el que mayor evolución mostró (+0,43). A esta distinción se le suman otros hitos de la gestión liderada por Diego Valenzuela durante una década y hoy impulsada por Aybar, como la construcción de los túneles de Hornos y Sáenz Peña, la radicación de empresas, la generación de empleo y el desarrollo de un régimen local de incentivos a la inversión.

El IGEC evalúa la gestión de 31 municipios bonaerenses a través de cinco dimensiones basadas en 159 indicadores. De los investigados, solamente cinco superaron los tres puntos en el global, con una brecha del 87% entre los cinco distritos mejor y peor posicionados en el ranking.





