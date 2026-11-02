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Schneider lanzó Remix Pomelo: cómo es la nueva cerveza cítrica de baja graduación alcohólica

La firma perteneciente a CCU Argentina amplía su universo de innovación tras el éxito de la versión limón. Esta propuesta suma el toque justo de acidez frutal y apenas 2,5% de alcohol, logrando una opción suave y refrescante pensada para acompañar las juntadas de todos los días.

Schneider lanzó Remix Pomelo: cómo es la nueva cerveza cítrica de baja graduación alcohólica
Limón y pomelo: las dos alternativas livianas con las que Scheneider busca renovar las juntadas con amigos.
Hoy 13:30

Las formas de encontrarse y compartir un buen momento cambiaron, y el universo de las bebidas no se queda atrás. En un escenario donde las juntadas ya no responden a esquemas rígidos y las preferencias del público joven apuntan hacia opciones más livianas, Schneider dio un golpe sobre la mesa al presentar Remix Pomelo. Se trata del esperado segundo capítulo de su plataforma de innovación, una propuesta que toma la esencia de la clásica cerveza rubia y la fusiona con un toque cítrico inconfundible. Tras el marcado éxito del sabor limón a fines de 2025, esta nueva etiqueta desembarca para demostrar que refrescarse puede ser una experiencia tan liviana como placentera.

Una fórmula pensada para las nuevas formas de disfrutar

El lanzamiento responde directamente a una transformación en las conductas de consumo, donde el disfrute relajado y la flexibilidad le ganan terreno a las tradiciones más pesadas. Con Remix Pomelo, la marca busca abrir el abanico y romper las barreras habituales del sector. Su principal diferencial radica en un volumen de alcohol sensiblemente menor al promedio de la categoría -alcanzando apenas un 2,5% en comparación con el 4,7% convencional-, lo que la convierte en la aliada perfecta para quienes buscan tomar algo rico, suave y amigable al paladar sin descuidar el ritmo del día o de la noche.

Esa búsqueda por conectar con los momentos reales de las nuevas generaciones fue destacada por Inés Lavalle Cobo, Brand Manager de Schneider, quien explicó la visión detrás de la novedad: “Estamos viendo que las nuevas generaciones se acercan a la categoría desde lugares cada vez más diversos, buscando propuestas que se adapten a sus preferencias y a distintos momentos. Con Remix Pomelo buscamos responder con una opción más suave y refrescante, que mantiene la esencia de Schneider y suma el dulzor justo del pomelo”.

El equilibrio perfecto entre cerveza y notas cítricas

En el plano organoléptico, el producto logra un balance entre el cuerpo característico de la malta y la refrescante presencia de la fruta. Al probarla, el dulzor natural y la acidez justa del pomelo envuelven la boca, suavizando el amargor cervecero y garantizando un trago ágil, fácil de tomar y sumamente rendidor para los días de calor.

Bajo la premisa y el slogan “Refrescá tu sed”, esta incorporación promete asentarse como un clásico instantáneo dentro del ritual del encuentro entre amigos. Al integrar un perfil de sabor frutal con un menor tenor etílico, Schneider no solo amplía su propio abanico de opciones, sino que consolida un espacio donde la frescura, el sabor y la liviandad marcan la cancha en cada reunión.

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