Pilar Fernández, la ceramista argentina que da forma a las obras monumentales de Nina Surel

Pilar Fernández llegó a Miami con un oficio aprendido en la Argentina y las ganas de empezar de nuevo. Allá tenía su estudio, Bendito Barro, sus clases y sus alumnos; acá no conocía a casi nadie. “Lo que encontré fue una comunidad, y con Nina la posibilidad de trabajar en escalas y lugares que nunca había imaginado”, cuenta.

Esa comunidad le abrió la puerta a proyectos que hoy llevan su mano: un relieve de más de 450 kilos que pasó por Art Basel Miami Beach, otro monumental que forma parte de la colección de la ciudad de Miami Beach y un mural en la terminal privada del Aeropuerto Internacional de Miami. Las tres obras pasaron por el estudio de la artista Nina Surel, con quien la ceramista argentina trabaja codo a codo en la producción, el esmaltado y las terminaciones.

Una puerta de entrada en Liberty City

Todo empezó en The Collective 62, un espacio independiente, gestionado por artistas, que Nina Surel fundó en 2016 en Liberty City, un barrio del norte de Miami, y que fue el primer colectivo de artistas mujeres de la ciudad. Hoy reúne a más de una docena de artistas de distintas disciplinas y países, cada una con su taller, y funciona también como espacio de exposición y de residencias.

Pilar llegó hasta ahí gracias a una amiga artista, Desiree De Ridder, que estaba haciendo una residencia. En 2021 participó de su proyecto: la construcción de un horno de barro a leña junto con las artistas del colectivo, “pisando juntas la mezcla de barro, agua, pasto y arena”. Más tarde, el colectivo la invitó a hacer su propia residencia.

“Para mí fue la puerta de entrada a Miami”, resume. Ahí hizo su residencia, participó en sus primeras muestras en la ciudad —entre ellas Materia Viva, que tuvo como activación un taller y una quema en el horno a leña— y encontró una comunidad de artistas mujeres con quienes compartir el espacio, los proyectos y las ideas. La lógica del lugar, explica, es que cada artista desarrolle su obra con independencia y que, al mismo tiempo, compartan saberes, procesos y proyectos colectivos.

Así empezó también su relación con Surel. En 2023 le aprobaron la visa O-1, la visa para personas con habilidades extraordinarias, y eso le permitió empezar a desarrollar su carrera en Miami. Primero trabajó ayudando a Surel en su producción; al tiempo, la artista la convocó para un proyecto nuevo: un mural de gran formato que después se llamaría Greta Chamotta.

El relieve es de gres con chamota, mide casi dos metros y medio por lado y pesa más de 450 kilos. En él, dos figuras femeninas, a modo de diosas, aparecen rodeadas de símbolos del océano. Se presentó en la muestra individual de Nina Surel en el stand de Spinello Projects, en Art Basel Miami Beach 2024.

El reconocimiento llegó de la prensa internacional: The Wall Street Journal destacó la obra entre las mejores de la feria y Artsy incluyó el stand entre los diez mejores.

Hoy su rol en el estudio abarca varias funciones. Pilar participa en la producción de piezas de gres en bajorrelieve de gran formato, vasijas y esculturas, siguiendo los diseños de Surel; está a cargo de supervisar los procesos de esmaltado, tratamiento de superficies y terminaciones; y contribuye al desarrollo material de nuevos cuerpos de obra.

Elegida por los vecinos, expuesta en el museo

En estos años, Pilar participó en la producción de otros proyectos del estudio. Allegory of Florida, un relieve monumental de más de cien piezas de gres que se exhibió en el Miami Design District, fue elegido en 2024 por votación de los vecinos para la colección de la ciudad de Miami Beach y hoy está instalado en el Miami Beach Convention Center.

En 2026, Demeter (The Birth of Florida) formó parte de la exposición de los becarios del South Florida Cultural Consortium en el MOCA North Miami.

Lunar Bodies: un mural para el aeropuerto

“Nunca me había imaginado poder participar en proyectos tan grandes e importantes como un mural para el Aeropuerto Internacional de Miami”, confiesa Pilar. Y sin embargo ocurrió: Lunar Bodies (Sisters of the Moon) es el proyecto más grande en el que participó. Se trata de un encargo del programa Art in Public Places de Miami-Dade para PS, la terminal privada del Aeropuerto Internacional de Miami, que funciona en el edificio histórico de la antigua sede de Pan Am.

La obra es un mural en bajorrelieve de gres, hecho con piezas que encastran entre sí, junto con espejos de agua cerámicos. En el estudio de Surel, Pilar participó en la producción de las placas en bajorrelieve, desde la preparación del barro hasta la cocción, y en el esmaltado y las terminaciones. “Una obra de esa escala se resuelve por partes”, explica: la producción se repartió entre el estudio de Surel y Cerámica Suro, en Guadalajara, donde se realizaron las piezas para los espejos de agua. El mural se inauguró en junio de este año.

El resultado confirma algo que ahora ve en cada esquina de la ciudad: “Si uno se pone a mirar, hay arte público en todos lados. Detrás de cada obra hay artistas que trabajan sin parar y aplican una y otra vez hasta que alguno de sus proyectos encaja”. Y agrega: “Es espectacular ver cómo el arte cambia todo: le da sentimiento, calidez y espíritu a los lugares”.

Lo monumental, a muchas manos

Con el tiempo, Pilar se hizo cargo del horno de barro que había construido con Desiree, y hoy hace ahí quemas a leña más experimentales, abiertas a la comunidad. Cada participante trae sus piezas para quemar y, a veces, antes se hace un taller para crearlas. “Quemamos en grupo, como se hizo durante siglos”, cuenta. “Esas experiencias me enseñaron que la cerámica nunca fue una práctica solitaria, y que lo monumental es siempre trabajo de muchas manos”.

Hoy es miembro del colectivo y tiene allí su estudio, donde desarrolla su obra personal: esculturas de formas biomórficas en gres que hablan de cuerpos, vínculos y huellas. Este año presentó la serie Resting Bodies en The Living Part, en The Living Room Gallery: formas que encastran entre sí como partes de un cuerpo vivo, en equilibrio entre el control y la entrega.

A partir de esa muestra, la galería la invitó a hacer su primera muestra individual, que se presentará durante Miami Art Week. Pilar trabaja actualmente en ella: un jardín de esculturas de gran formato, con cuerpos que se encuentran, se conectan y se entrelazan, dejando su huella unos en otros.

Huellas, también, de un trabajo compartido: las que Pilar fue dejando, pieza a pieza, en cada obra del estudio de Nina Surel.