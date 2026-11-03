Los Balcanes: tres décadas de inversión, diversificación y desarrollo industrial

La historia de Compañía Azucarera Los Balcanes comenzó en 1994, con la adquisición de un ingenio azucarero. Lo que nació como un proyecto ligado a la producción de azúcar fue evolucionando hacia un modelo agroindustrial diversificado, con la caña de azúcar como materia prima para la elaboración de alimentos y la generación de energía. Bajo la conducción de Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac, la compañía consolidó su presencia en la industria sucroalcoholera y se convirtió en uno de los actores relevantes del sector a nivel nacional. Actualmente, Catalina Rocchia Ferro se desempeña como directora ejecutiva del grupo, dando continuidad a su desarrollo y acompañando los procesos de profesionalización, innovación y crecimiento de la empresa.

La visión energética del proyecto había comenzado a tomar forma años antes. En 1979, Jorge conoció en Brasil el programa Proálcool, orientado a promover el uso del alcohol como combustible. Aquella experiencia le permitió identificar una oportunidad para la industria azucarera argentina: aprovechar la caña no solo para producir azúcar, sino también para generar biocombustibles. La posterior incorporación del bioetanol de caña a las naftas, impulsada por el marco normativo nacional, abrió nuevas posibilidades para diversificar la producción y agregar valor a la actividad cañera.

Actualmente, Los Balcanes desarrolla sus operaciones a través de tres ingenios ubicados en Tucumán: La Florida, Cruz Alta y Aguilares. Su actividad comprende la producción de azúcar crudo destinado a la exportación, azúcar común tipo A, bioetanol para su incorporación a las naftas y energía eléctrica. La compañía también aprovecha subproductos de sus procesos industriales para elaborar compost, que utiliza como abono en sus propios campos.

Este esquema permite integrar distintas etapas de la cadena productiva y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles. En materia energética, la empresa genera electricidad para abastecer sus instalaciones y vuelca los excedentes al sistema eléctrico nacional. Su desarrollo se apoya, además, en la relación con los productores cañeros, la experiencia de sus equipos y la incorporación progresiva de tecnología.

Inversiones para ampliar la capacidad productiva

Uno de los principales desafíos de la compañía es acompañar el crecimiento con una mayor eficiencia industrial. Para ello, presentó un proyecto de inversión de aproximadamente US$ 45 millones destinado a modernizar instalaciones, renovar equipamiento y optimizar procesos productivos.

Entre las iniciativas previstas se encuentra la instalación de dos nuevas calderas, una en el Ingenio Cruz Alta y otra en La Florida, que permitirán incrementar la disponibilidad de vapor para las operaciones. También se contemplan mejoras en los sistemas de molienda y fermentación, nuevos decantadores y la incorporación de un concentrador de vinaza, vinculado al tratamiento de subproductos de la elaboración de alcohol.

En el Ingenio Cruz Alta, la empresa trabaja para ampliar la capacidad de molienda de 4.500 a 7.000 toneladas de caña por día. En Aguilares, en tanto, impulsa mejoras orientadas a incrementar la capacidad y la eficiencia de sus instalaciones. Estas iniciativas forman parte de un proceso continuo de actualización tecnológica.

La evolución productiva también está acompañada por una transformación organizacional. La empresa avanza en la profesionalización de su gestión, con el objetivo de establecer responsabilidades más claras, fortalecer los equipos y desarrollar un protocolo familiar que contribuya a ordenar su estructura.

Nuevas oportunidades para el futuro

La diversificación continúa entre las prioridades de Los Balcanes. La compañía evalúa alternativas para aprovechar otros derivados de la caña, como la producción de levaduras destinadas a la alimentación animal, y analiza la repotenciación de sus instalaciones de cogeneración para incrementar la generación eléctrica. También identifica oportunidades en el desarrollo de azúcares de características diferenciadas y en la evolución del marco regulatorio de los biocombustibles.

Tras alcanzar récords de molienda durante los últimos cuatro años, la empresa busca profundizar su crecimiento industrial, fortalecer la producción de azúcar y bioetanol y consolidar su posición en el mercado regional.

Con más de tres décadas de trayectoria, Los Balcanes proyecta su próxima etapa sobre tres ejes: inversión, innovación y profesionalización. Desde Tucumán, su objetivo es seguir agregando valor a la producción primaria y desarrollar una industria capaz de integrar tradición azucarera, diversificación energética y crecimiento sostenible en el largo plazo.