El Museo de Arte Tigre celebró sus 20 años: Julio Zamora destacó su valor cultural

El intendente encabezó la celebración y reafirmó el compromiso de la gestión en pos de fortalecer el icónico espacio local. En el evento, se realizó la entrega de reconocimientos a Amanda Zocchi de Ubieto; como así también a personalidades que conformaron la colección fundacional de la institución. La velada cerró con la presentación artística de Sara Fleming, destacada soprano reconocida por su trayectoria lírica.

El intendente Julio Zamora, acompañado de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó la celebración por el 20º aniversario del Museo de Arte Tigre (MAT), en un evento que reunió a personalidades que trabajaron en la confección del acervo del establecimiento. Allí, el jefe comunal destacó que "este museo es el lugar más emblemático de Tigre y estamos felices por haberlo consolidado como un patrimonio cultural".

"Este edificio no se mantiene de la noche a la mañana sino que es de todo un trabajo durante todo el año con obras y mejoras en las estructuras edilicias. Este espacio nació hace muchos años como un establecimiento social, de encuentro y divertimento de la ciudadanía. Luego fue parte del HCD de Tigre hasta que la visión de un gran intendente como Ricardo Ubieto que pensó y lo transformó en un museo de arte figurativo que representa la historia argentina desde los siglos XVIII, XIX y XX", continuó Zamora.

El intendente Julio Zamora junto a Gisela Zamora e invitados durante la recepción al aire libre celebrada en las terrazas del emblemático Museo de Arte Tigre. | Crédito: Tigre

Y agregó: "Cualquiera que pasea por el Delta contempla este icónico establecimiento, miles de vecinos y turistas visitan tanto las obras permanentes como las transitorias. Este es un espacio que expresa la cultura nacional y que, de alguna manera, fue tomando diversas formas a lo largo del tiempo con distintos artistas de renombre que estuvieron en estas salas".

En el transcurso de la noche los presentes disfrutaron de una recepción y música en vivo. En el comienzo del acto oficial brindó unas palabras el padre Cote Quijano de la parroquia Inmaculada Concepción y luego se proyectó un video que relató la historia y el crecimiento cultural del establecimiento de arte. Momento después, se formalizó la entrega de distinciones a personalidades como: Amanda Zocchi Ubieto, Sonia Decker - quien colaboró con el ex intendente Ricardo Ubieto en la confección del acervo cultural - y la presidenta de la AAMAT, Telma Castro, que efectuó la donación de un cuadro de parte de la entidad; como así también se distinguió al personal que lleva 20 años al servicio del MAT.

"Estoy muy emocionada porque no solamente representan 20 años del museo sino que son 20 años de recuerdos. Vivir paso a paso lo que sucedió antes de la inauguración de este espacio para mi es de mucha nostalgia. Quiero recalcar la capacidad y la inteligencia de Ricardo al idear este establecimiento para las y los vecinos. He felicitado a Julio Zamora por todo lo que viene trabajando en el progreso y el sostenimiento de este edificio tan significativo para Tigre", expresó Amanda Zocchi de Ubieto.

En la continuidad de la velada, se llevó adelante la presentación artística de Sara Fleming; una destacada soprano spinto argentina-belga nacida en Manhattan, Nueva York, reconocida por su trayectoria en la música lírica, quien estuvo acompañada por el pianista Matías Chapiro.

Al respecto, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, comentó: "En primer lugar quiero destacar la figura del ex intendente Ricardo Ubieto que logró concretar esta maravillosa idea y que hoy es el legado que tenemos que cuidar. También, por supuesto, remarcar la labor del intendente Julio Zamora por seguir conservando y consolidando este museo de arte para que continúe siendo un espacio icónico de nuestra comunidad. Seguiremos garantizando que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de este hermoso espacio".

El intendente Julio Zamora y la secretaria Gisela Zamora hicieron entrega de una placa de reconocimiento durante el acto por el 20° aniversario. | Crédito: Tigre

En tanto, la directora general y artística del MAT, Graciela Arbolave, sostuvo: "Es una emoción enorme porque nos apasiona este trabajo, lo hacemos con mucha vocación y convicción; teniendo siempre presente que tratamos de ofrecer lo mejor a los visitantes. Afortunadamente cada vez vienen más personas locales y de todo el país a conocer el museo y eso para nosotros es muy gratificante".

Inaugurado en 2006 en el histórico inmueble del antiguo Tigre Club, construido a comienzos del siglo XX, el MAT surgió por iniciativa del entonces intendente Ricardo Ubieto, con el propósito de crear un espacio dedicado al arte argentino. Desde entonces, sus colecciones y actividades culturales han contribuido a enriquecer la oferta artística local y a preservar una parte significativa de la memoria de la ciudad.

Su particular atractivo combina el valor histórico y arquitectónico de su edificio, el significativo patrimonio de su colección y la intensa actividad de muestras, ciclos, talleres y espectáculos que realiza. Ubicado a la vera del río Luján, el museo se integra de manera única con el paisaje natural que lo rodea. Sus terrazas y jardines permiten contemplar el movimiento del río y el entorno verde característico de Tigre, generando un marco singular donde el arte dialoga con la naturaleza y convierte cada visita en una experiencia cultural y paisajística inolvidable.

Las obras de su patrimonio permiten recorrer la historia de la plástica en la Argentina, desde sus comienzos hasta el presente, a través de sus artistas más representativos: Rugendas, Della Valle, Pallière, Sívori, De Quirós, Butler, Fader, Quinquela Martin, Spilimbergo, Berni, Soldi, Castagino, Alonso, Schiavone, Correa Morales, Eguía, Aizenberg y Batlle Planas son solo algunas de las firmas más reconocidas de una colección que se amplía de manera constante con nuevas adquisiciones.

Personalidades del ámbito cultural y local se reunieron en los exteriores del MAT para festejar las dos décadas de la institución. | Crédito: Tigre

Cabe destacar que durante el 2025, el MAT formalizó el ingreso de 250 obras de colección reunidas por Etcheverry, médico, científico y exrector de la UBA. Asimismo, recientemente se inauguró la muestra “Misión Arqueológica Argentina en Tell El-Ghaba 1995-2023”, que permite conocer la labor de la primera misión arqueológica integrada enteramente por profesionales argentinos en Egipto, integrado por especialistas del CONICET, la UBA y otras universidades públicas nacionales.

A lo largo de la historia, el Museo de Arte Tigre ha exhibido trabajos de artistas referentes como: Quinquela Martín, Victor Cúnsolo, Marcos Tiglio, Eugenio Daneri, José Fioravanti, Santiago Cogorno, Carlos Alonso y Páez Vilaró entre otros.