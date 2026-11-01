Cómo reducir las esperas médicas en Argentina: la estrategia para recuperar un 21% de consultas

En Argentina, hasta un 30% de los turnos programados en consultorios externos quedan vacíos porque los pacientes no asisten ni avisan con anticipación. Esta pérdida de capacidad operativa ocurre en un contexto crítico, en el que conseguir una cita médica puede demorar meses y más del 64% de los profesionales de la salud sufre o está en riesgo por la sobrecarga administrativa. Frente a este escenario, los centros de atención comenzaron a reorganizar sus procesos mediante soluciones tecnológicas que buscan aprovechar al máximo cada hora de agenda disponible.

Menta es una plataforma de gestión clínica impulsada por inteligencia artificial que ayuda a profesionales y centros de salud a optimizar su operación, reducir costos y mejorar la atención a los pacientes. Mediante herramientas de IA, automatiza turnos, organiza evoluciones clínicas y facilita la toma de decisiones basada en datos.

Según un análisis realizado por Menta, la plataforma especializada en gestión operativa para el sector de la salud, la clave para reducir los tiempos de espera no pasa por ampliar las instalaciones ni contratar más personal, sino por eliminar los desperdicios del propio sistema.

En ese sentido, la implementación de recordatorios con confirmación automática por WhatsApp y botones de cancelación ágil se consolidó como una de las medidas de mayor impacto inmediato. Al reducir la tasa de ausentismo del 30% al 15%, un centro médico pasa de atender 70 a 85 pacientes cada 100 turnos. Esto representa un incremento del 21% en su capacidad de atención real, sin necesidad de ampliar la infraestructura.

La plataforma Menta, utilizada por clínicas y centros médicos, apunta precisamente a aumentar el compromiso de los pacientes, disminuir las inasistencias y mejorar la adherencia a los tratamientos.

A este reordenamiento operativo se suma el avance de la digitalización de trámites. Con más de 20 millones de recetas electrónicas emitidas en promedio por mes en el país durante los últimos meses y la consolidación de la telemedicina para controles de rutina o lectura de estudios, miles de consultas presenciales que antes tenían un propósito puramente administrativo dejaron de ocupar los consultorios. De esta manera, las salas de espera se descomprimen y la atención cara a cara queda reservada para quienes realmente necesitan una revisión médica.

La transformación también incluye tótems de autogestión para agilizar la admisión, guardias ágiles, categorización por triage en áreas de demanda espontánea y análisis de datos para reestructurar las agendas según los niveles de saturación de cada especialidad.

Al mismo tiempo, la integración de inteligencia artificial para transcribir historias clínicas comienza a devolverles a los profesionales valiosos minutos de interacción directa con los pacientes durante cada consulta. Menta cuenta, además, con módulos de internación e internación domiciliaria para acompañar a clínicas de distintas complejidades.

Pese a estos avances, los especialistas coinciden en que el verdadero desafío no está en las herramientas disponibles, sino en lograr que funcionen de manera integrada dentro de una misma red.

“Si bien la tecnología no puede solucionar la escasez de profesionales en las cartillas, su rol fundamental es garantizar que no se pierda ni una sola hora médica disponible. Hoy el freno no es tecnológico, sino la fragmentación de un sistema donde los trámites y las historias clínicas siguen viajando de forma aislada. Desde Menta trabajamos justamente en conectar esa operación diaria para que la tecnología sea un puente fluido y no una carga más. Siempre acompañando y capacitando a los equipos médicos y administrativos”, señala Lucas Tortonese, cofundador de Menta.

De cara al futuro, el gran desafío del sector apunta a consolidar listas de espera inteligentes, generar reportes automáticos de facturación a obras sociales y desarrollar plataformas unificadas capaces de identificar cancelaciones al instante. El objetivo es reasignar automáticamente esos lugares a los pacientes que más los necesitan y lograr que la oferta médica disponible coincida en tiempo real con la demanda.