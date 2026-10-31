Lula gana y tiende la mano: invitará a Milei y Trump a su asunción el 5 de enero

Las relaciones entre Brasil y Argentina pueden estar “en el peor momento de la historia”, cormo indicó el diplomático Celso Amorim, asesor especial de Lula da Silva para cuestiones internacionales. Pero eso no es un impedimento para que el líder brasileño invite a Javier Milei a su asunción, el 5 de enero de 2027 en Brasilia. Sin dudas, según fuentes diplomáticas, el presidente argentino estará en la lista de personalidades mundiales convidadas, al igual que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Ecos del balotaje

En la segunda vuelta de los comicios que lo dieron a Lula como vencedor, los vínculos con los Estados Unidos comenzaron a mostrar rajaduras más profundas. Entre otras cosas, porque el republicano afirmó sospechar de la lisura del proceso, al cual definió como “muy extraño”. Pero después que el opositor Flavio Bolsonaro fuera recibido el miércoles en Florida, y se le concediera la visa de permanencia por un año con su familia, el jefe de Estado americano pasó a advertir que no tomará posición a favor del ex candidato fugitivo. Con todo, hasta ahora, Donald Trump evitó reconocer el triunfo del líder brasileño que inaugurará en breve su cuarto y último mandato.

Flávio Bolsonaro en Miami

La relación con el gobierno argentino, por otro lado, viene en franco deterioro desde mucho antes de las elecciones. La distancia se agrandó cuando Milei llegó a San Pablo, en abril, para apoyar a Flavio; fue el día en que el hijo mayor de Jair Bolsonaro fue consagrado candidato presidencial por la ultraderecha. En aquel momento, ya en territorio brasileño, el argentino no ahorró epítetos insultantes contra el jefe del Palacio del Planalto. En los últimos días, la tensión ha cobrado nuevos capítulos con la fuga del senador Flávio Bolsonaro hacia EE.UU., en un operativo donde miembros del gobierno argentino actuaron directamente.

La convocatoria a Itamaraty

El jueves Itamaraty convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia para una conversación sobre ese tema. Pero de acuerdo con la diplomacia brasileña, la charla duró nada más que “algunos minutos”. Por otro lado, no hubo ninguna declaración oficial, ni del gobierno ni de los diplomáticos.

En cuanto a la situación con Washington, todo puede cambiar a partir de una reunión que mantuvieron ayer en Atlanta, el canciller Mauro Vieira y el Secretario de Estado Marco Rubio. Ese encuentro ocurrió en medio de un cóctel ofrecido por el anfitrión a los ministros de Asuntos Extranjeros del G20. Los dos ministros concordaron en tener una nueva cita, al comienzo de la cumbre presidencial del G20, a mediados de diciembre, en el club de Golf del presidente Trump.

Estos nuevos enlaces ocurren poco después que miembros del Capitolio, tanto representantes como senadores, firmaran y enviaran este jueves a la Casa Blanca un documento. En la nota, pidieron explicaciones al Ejecutivo, luego que se revelara que el avión a Estados Unidos en el que viajó Flavio Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas, fue proporcionado por Jason Miller. Se trata nada menos que de uno de los principales asesores del presidente estadounidense. Varios de los legisladores que firmaron la carta son miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso.