Visita del papa León XIV: cómo será el operativo de seguridad y qué calles estarán restringidas en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires implementará un perímetro de seguridad entre el sábado 7 de noviembre desde las 12, y la tarde del miércoles 11, por la visita del papa León XIV, quien se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Avenida Alvear al 1600. El operativo, coordinado con el Gobierno Nacional, incluirá controles policiales y la restricción total de la circulación vehicular en el área delimitada por las avenidas del Libertador y Callao, y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

Durante esos días, únicamente podrán acceder al perímetro los frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes de alojamientos. Los ingresos y egresos habilitados estarán ubicados en Avenida Callao y Quintana, y en Libertad y Quintana.

Perímetro de seguridad en la Nunciatura Apostólica

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Para ingresar, los vecinos deberán presentar el DNI con domicilio coincidente con el lugar de acceso. Quienes no tengan el documento actualizado podrán utilizar una palca identificatoria del Gobierno de la Ciudad, disponible para frentistas, comerciantes y trabajadores en general.

La placa podrá retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre inclusive, de 8 a 16.

También estará disponible en una mesa instalada en Rodríguez Peña y Avenida Alvear, del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20.

Para obtenerla, será necesario presentar una factura de un servicio habilitado en el domicilio de ingreso, como ABL, expensas, agua o electricidad. Los responsables de comercios u oficinas deberán acreditar su actividad mediante documentación respaldatoria, habilitación comercial o constancia de alta laboral en ese organismo.

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Qué pasará con los autos estacionados dentro del perímetro

Los vecinos tendrán que retirar sus vehículos de las calles comprendidas en la zona de seguridad antes del mediodía del sábado 7 de noviembre. Quienes lo saquen podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Avenida Callao, entre Vicente López y Libertad, y sobre Avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Avenida Callao.

Los autos que permanezcan dentro del perímetro después del horario establecido serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Mientras esté vigente el operativo, tampoco se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios ubicados en la zona.

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Restricciones para proveedores y cambios en el transporte

Las autoridades recomiendan anticipar el abastecimiento de mercadería debido a las limitaciones previstas para la circulación de servicios y proveedores. El cronograma será el siguiente:

•Sábado 7 de noviembre: durante todo el día. •Domingo 8: desde la mañana hasta la tarde. •Lunes 9: desde la mañana hasta el mediodía. •Martes 10: desde la mañana hasta el mediodía. •Miércoles 11: desde el mediodía.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva correspondiente para ingresar al perímetro. Además, durante el operativo se reubicarán contenedores de residuos y se modificarán los recorridos y algunas líneas de colectivo.

PC