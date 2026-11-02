Qué hacer en Ciudad de Buenos Aires en noviembre: las recomendaciones de "Time Out"

El fin del invierno y los días más largos transforman a la Ciudad de Buenos Aires en un escenario vivo al aire libre. Durante noviembre, la agenda cultural de la capital se renueva con propuestas masivas y espacios independientes que convocan tanto a melómanos y amantes del teatro vanguardista como a personas que buscan un espacio de bienestar colectivo al borde del río.

La prestigiosa revista Time Out seleccionó las recomendaciones definitivas de este mes para disfrutar la ciudad al máximo.

Entre la selección conviven universos diversos: festivales de música electrónica, folclore y rock internacional, muestras dedicadas al fútbol y al cine fantástico, noches de museos y cultura vinílica, además de celebraciones caninas y encuentros dedicados al bienestar.

Esta es la guía completa con diez de las recomendaciones más destacadas, sus fechas de realización, ubicaciones exactas y las citas textuales clave de Time Out para agendar sin perderse nada:

Festival Callejón: el pulso de las artes escénicas independientes

El mítico Espacio Callejón celebra la novena edición de su ya clásico festival, consolidado como un faro para la experimentación teatral, la danza contemporánea y los nuevos lenguajes escénicos. Con la curaduría de Ramiro Bailiarini y Zoilo Garcés, la programación articula estrenos, obras invitadas y procesos en desarrollo de jóvenes artistas que exploran las contradicciones modernas con agudeza y humor.

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A lo largo de casi una semana, las salas albergan piezas teatrales que van desde el Work in Progress hasta sátiras identitarias, para culminar a medianoche con una fiesta de cierre en Maquinal que combina DJ sets y shows en vivo. Este encuentro reafirma el papel crucial de Almagro y Balvanera como epicentros de la cultura alternativa porteña.

Time Out remarca la trayectoria del evento señalando que se trata de "una maratón de artes escénicas que en casi una década se volvió un espacio de referencia para la creación contemporánea".

Fecha: Del 9 al 14 de noviembre.

Dirección: Humahuaca 3759 (Almagro) / Anchorena 364 (Balvanera).

La Noche de los Museos: la gran fiesta cultural nocturna

Una de las celebraciones culturales más masivas y esperadas de la Ciudad de Buenos Aires, la Noche de los Museos, regresa para abrir las puertas de más de 250 museos, centros culturales y edificios históricos en un horario atípico.

Durante toda la noche y la madrugada, el público puede recorrer muestras artísticas, participar de visitas guiadas, presenciar performances en vivo y disfrutar de actividades especiales con entrada totalmente libre y gratuita.

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El evento invita a diseñar itinerarios propios por barrio o por temática, abarcando desde artes visuales y ciencia hasta arquitectura y patrimonio histórico. En su edición anterior, la convocatoria superó el millón doscientos mil visitantes, consolidándose como un fenómeno urbano que transforma la manera de transitar la capital.

Sobre la dimensión de este despliegue, Time Out destaca que es "la oportunidad perfecta para armar tu propio recorrido cultural y descubrir Buenos Aires desde una perspectiva diferente".

Fecha: 14 de noviembre (de 19:00 a 02:00 hs).

Dirección: Distintos museos e instituciones culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

FUTCON: el cruce entre fútbol, arte y cultura contemporánea

Ciudad Cultural Konex se convierte en la sede del primer festival de Latinoamérica dedicado a explorar el universo del fútbol más allá del juego en cancha. La propuesta conecta la pasión futbolera con la moda, el diseño gráfico, la música, la fotografía, los videojuegos y las artes plásticas a través de conferencias, exhibiciones y ferias temáticas.

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El evento cuenta con la participación de creadores e instaladores internacionales, como el fotógrafo peruano FTBLITO, la pintora chilena Valentina Gálvez con su serie sobre la feminidad en el deporte, el mexicano Gonmoc y la marca surcoreana Nivelcrack. Es un espacio de encuentro único para fanáticos y creativos que conciben el deporte como un lenguaje cultural global.

Time Out describe la esencia de este encuentro pionero definiéndolo como "un evento para quienes ven al fútbol como mucho más que un simple juego".

Fecha: 14 y 15 de noviembre (de 14:00 a 21:00 hs).

Dirección: Sarmiento 3131, Abasto.

Buenos Aires Rojo Sangre XXVII: la cita de culto del cine fantástico

El festival de cine fantástico y de terror más antiguo de Latinoamérica celebra su 27ª edición en las salas del complejo Atlas Caballito.

Consolidado desde 2004 como una competencia referente en la región, el Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) funciona como punto de encuentro para realizadores independientes, fanáticos del género bizarro y espectadores en busca de producciones fuera del circuito comercial tradicional.

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Durante diez días se proyectan cortometrajes y largometrajes nacionales e internacionales que abarcan desde el gore y la ciencia ficción hasta el suspenso psicológico. El festival mantiene viva su impronta autogestiva y federal desde sus orígenes universitarios a fines de los noventa.

Para los amantes del suspenso y lo impredecible, la publicación enfatiza que es "un evento imperdible para los fans del género y para cualquiera ansioso por descubrir películas que rara vez se proyectan en otros festivales".

Fecha: Del 19 al 29 de noviembre.

Dirección: Av. Rivadavia 5071, Caballito.

República Folklore: fiesta multitudinaria de la música tradicional

El Parque de la Ciudad suma a la agenda un nuevo festival masivo que rinde homenaje a la música folclórica argentina.

Con más de 50 artistas repartidos en tres escenarios en simultáneo y más de 12 horas diarias de música en vivo, la grilla reúne a leyendas consagradas como Abel Pintos, Soledad, El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Peteco Carabajal, junto a figuras contemporáneas como Cazzu.

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El predio incluye peñas tradicionales, una pulpería a escala, un patio gastronómico con comidas regionales y el Paseo de las Provincias para promover la artesanía y el turismo del interior. La propuesta incluye pistas de baile al aire libre y talleres para integrar activamente a los asistentes.

Al resaltar el renacimiento de estas raíces sonoras en las nuevas generaciones, Time Out señala que el festival "pone al público en el centro de la celebración".

Fecha: 21 y 22 de noviembre.

Dirección: Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati.

La Noche de las Heladerías: fiesta del helado artesanal en toda la ciudad

La clásica celebración gastronómica llega a su 10ª edición como parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal organizada por AFADHYA. Durante esa noche, más de 500 heladerías adheridas en todo el país ofrecen una promoción imperdible de 2x1 en cuartos de kilo desde las 19:00 horas hasta el horario de cierre de cada local.

La iniciativa busca rendir tributo a la tradición heladera argentina, destacando el oficio artesanal y la calidad de los ingredientes locales. Además de las promociones en los sabores tradicionales, esta edición presenta lanzamientos exclusivos como el sabor "Maní Split", combinando crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal.

Time Out destaca que el evento se convierte en "la excusa perfecta para salir por un helado (y compartir un cuarto con alguien especial)".

Fecha: Miércoles 18 de noviembre (Semana del Helado Artesanal del 16 al 22 de noviembre).

Dirección: Más de 500 heladerías adheridas en la Ciudad de Buenos Aires y todo el país.

SONORAMA: la primera edición del Festival Internacional del Vinilo

La cultura del disco analógico tiene su propio hito en la Ciudad Cultural Konex con la llegada del primer Festival Internacional del Vinilo de Buenos Aires.

El evento reúne a DJs, sellos independientes, disquerías especializadas, periodistas musicales y coleccionistas en un espacio pensado para celebrar el formato físico a través de charlas, exhibiciones y gastronomía.

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Con más de 60 stands de exhibidores y tres escenarios funcionando en paralelo, la jornada estará musicalizada exclusivamente con sets en formato vinilo, culminando con un show de cierre especial. Se trata de un punto de encuentro indispensable tanto para melómanos experimentados como para jóvenes apasionados por el sonido analógico.

Time Out resume el espíritu integrador de esta feria musical afirmando que "ya seas un coleccionista de toda la vida o recién estés empezando tu colección, este evento es para vos".

Fecha: 22 de noviembre (de 15:00 a 23:00 hs).

Dirección: Sarmiento 3131, Abasto.

Festival de Canes: alfombra roja y cine para mascotas

El Parque Thays recibe la cuarta edición del encuentro cinéfilo y perruno más original del mundo, cuyo nombre rinde un divertido homenaje al célebre festival francés. La propuesta convoca a miles de tutores junto a sus perros para disfrutar de proyecciones al aire libre, actividades recreativas y la final internacional de "Paticortos", el certamen de cortometrajes protagonizados por animales.

El evento cuenta con una alfombra roja canina, puestos de degustación de alimentos, regalos, sorpresas y un sector dedicado a la adopción responsable de mascotas. El jurado del certamen está liderado por la comediante Charo López y cineastas destacados que evaluaron cientos de piezas audiovisuales de todo el mundo.

Respecto a este formato innovador y pet friendly, la publicación señala con entusiasmo: "¿Perros, cine y alfombra roja? ¡Sí, es una realidad!".

Fecha: 28 y 29 de noviembre.

Dirección: Av. del Libertador 2048, Recoleta.



Primavera Sound Buenos Aires: el regreso de los grandes escenarios internacionales

El Club Ciudad de Buenos Aires se transforma en el epicentro del rock, pop y la música alternativa internacional con una nueva edición del prestigioso festival de origen barcelonés.

El cartel principal está encabezado por bandas y solistas de renombre mundial como Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Lily Allen y Courtney Barnett, acompañados por exponentes clave de la escena local como Santiago Motorizado y Juana Molina.

Además de los dos días principales en el predio central, el evento se extiende a lo largo de la semana con shows íntimos en salas porteñas bajo el concepto "Primavera en la Ciudad".

La experiencia combina producciones de nivel internacional con el pulso urbano de la capital.

Time Out califica la propuesta e invita a los fanáticos a prepararse para "dos días de música en vivo inolvidables".

Fecha: 28 y 29 de noviembre (Side shows del 30 de noviembre al 3 de diciembre).

Dirección: Av. del Libertador 7501, Núñez.

Creamfields Buenos Aires: maratón electrónica al aire libre

El histórico festival de música electrónica regresa en su 18ª edición porteña desplegando una infraestructura de gran escala en el Parque de la Ciudad.

Con múltiples escenarios en simultáneo, producciones visuales impactantes y sistemas de sonido de alta fidelidad, la jornada propone una experiencia inmersiva que inicia bajo la luz del sol y se extiende hasta altas horas de la noche.

El lineup del evento cuenta con figuras internacionales de la talla de Charlotte de Witte y FISHER, quienes encabezan un cartel diseñado para electrificar a decenas de miles de fanáticos.

Históricamente, Buenos Aires se convirtió en la primera sede internacional del festival en 2001, superando incluso la convocatoria del Reino Unido, una mística que se renueva en cada presentación.

La revista sintetiza el espíritu festivo del encuentro convocando al público a "preparate para bailar de sol a sol".

Fecha: 14 de noviembre.

Dirección: Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati.

Y a metros de la Ciudad... Exhale Festival: bienestar y yoga junto al río

El encuentro al aire libre dedicado a la calma y el movimiento alcanza su novena edición frente a la costa del río. Creado por la artista Patrizia Camponovo y respaldado por la Municipalidad de Vicente López, este evento propone romper con la inercia cotidiana a través de prácticas de yoga, meditación guiada, canto de mantras y baile.

El predio reúne también una feria con medio centenar de stands de objetos y emprendimientos, acompañados por un patio gastronómico con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC.

La cita ofrece un espacio al aire libre inclusivo para todas las edades, diseñado como un paréntesis verde dentro del ritmo convulsionado de la metrópoli. Con inscripción gratuita previa, el festival proyecta superar la convocatoria de sus ediciones anteriores integrando música, salud integral y arte en la ribera.

La publicación especializada sintetiza esta experiencia de reconexión urbana invitando al público: "Frená, respirá y soltá".

Fecha: 7 de noviembre (de 10:00 a 19:00 hs).

Dirección: Urquiza y el Río, Vicente López.

(ds)