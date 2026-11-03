Marina Wil anticipa su Concierto Brillante en el Xirgu: "Será un recorrido muy emotivo por mi historia y mis grandes influencias"

Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

El escenario del Teatro Margarita Xirgu (Chacabuco 875, CABA), se alista para recibir a Marina Wil, una de las voces más expresivas e intensas de la escena nacional, que se presentará el próximo miércoles 11 de noviembre a las 20:30 con una propuesta conceptual diseñada a medida: Un Concierto Brillante. Luego de un año signado por la consagración artística y la búsqueda de nuevos matices sonoros, la cantante y compositora propone un viaje por su repertorio personal, repasa sus colaboraciones más celebradas y rinde homenaje a las figuras que moldearon su identidad musical.

El show llega en un momento clave de su carrera, tras el lanzamiento de su sencillo Tu Canción, Mi Canción, un tema pop de impronta alegre y tintes disco coescrito junto a Nicolás Landa y Marcelo “Cuino” Scornik, y producido por el prestigioso Sinclavi.

El lanzamiento no es una entrega más dentro de su discografía, sino el punto de partida de un proceso de evolución. "Es una canción muy especial porque marca el inicio formal de una nueva etapa. Quería explorar un pop más luminoso y fresco que invitara a la celebración. Siento que es el adelanto perfecto para lo que va a ser mi tercer álbum de estudio y una muestra de cómo fue evolucionando mi sonido en el último tiempo", destaca la artista sobre la trastienda de este trabajo que la llevó a compartir estudio con nombres fundamentales de la música popular y con un equipo de producción de estándar internacional. Al respecto, Marina destaca el aprendizaje adquirido durante el proceso: "Haber trabajado en la composición con autores como Nicolás y el 'Cuino' Scornik fue algo enorme, y la producción de Sinclavi terminó de darle esa impronta internacional que estaba buscando".

Repertorio, emociones y el homenaje al gran referente

La propuesta para la noche en el Xirgu está pensada como una experiencia integral. No se tratará únicamente de un recorrido por sus lanzamientos más recientes, sino de un mapa emocional que conecta sus propias creaciones con las canciones que marcaron su vida. Marina explica durante la charla cómo concibió la curaduría de la fecha: "Fue un trabajo de selección muy fino. Queríamos construir un espectáculo que tuviera dinamismo, pero sin perder la intensidad emocional. Voy a estar recorriendo las canciones de mi autoría que la gente ya hizo suyas y también aquellas piezas de otros músicos que me identificaron y me acompañaron siempre".

Dentro de ese abanico de referencias, hay un nombre que ocupa un lugar central en su universo estético y sonoro. El show guardará un segmento de profunda carga emotiva dedicado a una de las máximas figuras del rock nacional.

Marina Will

"El concierto va a tener un broche de oro muy significativo para mí: un momento especial dedicado a homenajear a Charly García. Es una de mis mayores influencias estéticas y musicales, un faro permanente al que siempre vuelvo para encontrar inspiración", confiesa sobre el tributo que prepara para la velada.A la hora de definir lo que significa llevar su música al histórico espacio de San Telmo, Marina pone el foco en el intercambio directo con el público.

"El escenario es donde todo cobra su sentido definitivo. Después de haber tenido la oportunidad de cantar en recintos tan grandes e icónicos dentro y fuera del país, llegar al Xirgu me permite proponer una comunión íntima. La voz y la interpretación tienen un peso muy fuerte en mi búsqueda, y me pone muy feliz poder compartir esa noche en un marco tan emblemático para la cultura de la ciudad", concluye la intérprete. Encontrá acá más info sobre las entradas.