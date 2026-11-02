Los jubilados ya pueden usar el DNI para viajar gratis en el subte de la Ciudad de Buenos Aires

Los jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires ya pueden acceder al subte de manera gratuita utilizando únicamente su DNI apoyándolo en el molinete . La nueva modalidad comenzó a funcionar desde hoy y busca simplificar el acceso al beneficio y reducir los trámites necesarios para utilizarlo.

El sistema está dirigido a jubilados porteños cuyos ingresos sean de hasta 2,5 veces al haber mínimo . También pueden acceder pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

" Ya es una realidad . Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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x Jorge Macri

En ese sentido, Macri señaló: " Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F , que es la obra de infraestructura más importante del país".

La modalidad está disponible tanto para quienes solicitan el beneficio por primera vez como para quienes ya lo tengan vigente a través de otros medios, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

Para realizar la gestión, se debe completar un formulario disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad. También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial, sin turno previo, en las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

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La solicitud requiere datos personales como nombre, dirección, CUIL y teléfono, además de una foto del DNI y del último recibo de haberes.

El solicitante también deberá declarar que no percibe otros ingresos de ninguna naturaleza por fuera de los haberes previsionales informados.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibirá una notificación a través de WhatsApp. Desde ese momento podrás utilizar su DNI en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de subte.

La incorporación del documento como medio de validación busca facilitar el uso cotidiano del beneficio y ofrecer una alternativa que no requiera contar con una tarjeta SUBE o una aplicación específica.

PC/fl