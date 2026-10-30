La Legislatura porteña aprobó la "Ley Turco García" para prevenir las adicciones

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la denominada “Ley Turco García”, una iniciativa que establece el 26 de junio como el “Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias” y habilita al Gobierno porteño a desarrollar acciones de concientización y prevención.

El proyecto, impulsado por el exfutbolista Claudio “Turco” García y presentado legislativamente por la diputada Claudia Negri, recibió 53 votos a favor y ninguno en contra. La propuesta surgió a partir de la experiencia personal de García con las adicciones y de su trabajo en clubes de barrio, escuelas y centros de tratamiento.

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“Para mí, esto es mucho más que una ley. Es demostrar que la política puede servir para mejorarle la vida a la gente. Yo sufrí mucho por las adicciones, mi familia también y hace años decidí contar mi historia para tratar que otros no pasen por lo mismo. Hoy siento que mi historia y todo ese esfuerzo valieron la pena”, expresó García luego de la votación.

Ley Turco García

La normativa faculta al Poder Ejecutivo porteño a implementar campañas basadas en evidencia científica y orientadas a la reducción de riesgos y daños. Las actividades podrán desarrollarse mediante acciones de comunicación masiva y propuestas presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y otros espacios comunitarios.

La fecha elegida coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1987 y al que Argentina adhirió en 1991.

El proyecto comenzó a avanzar en la Legislatura luego de la exposición del exfutbolista ante la Comisión de Salud, en septiembre de 2026. Allí contó su experiencia y planteó la necesidad de ampliar las políticas de prevención.

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“Cuando uno es adicto parece que está todo bien, pero no es así: la droga te hace perder la dignidad y hacés sufrir a los que te quieren”, había señalado el ex futbolista con pasos por Huracán, Racing y la Selección Argentina.

La Ciudad ya cuenta con distintas normas vinculadas al abordaje de los consumos problemáticos, entre ellas la Ley N° 2318, que establece una política integral sobre la temática, y la Ley N° 5650, que incorpora la prevención en el ámbito educativo. La nueva legislación busca sumar una fecha específica para concentrar y visibilizar acciones de prevención.

“Esta ley también es de las familias que tienen un hijo con problemas de consumo, de los padres que no saben cómo ayudarlo y de los clubes de barrio que todos los días hacen un esfuerzo enorme para sacar a los chicos de la calle”, sostuvo García. Y agregó: “Ojalá esta ley sirva para que se hable mucho más del tema, porque la prevención salva vidas”.

PC / EM