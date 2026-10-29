La Ciudad de Buenos Aires recibió a una delegación de Austria para analizar nuevas teconologías de tránsito

La incorporación de tecnología a las calles y autopistas fue el eje de una reunión entre autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de Austria. El encuentro se desarrolló en el Palacio Lezama, donde el ministro de Movilidad e Infraestructura porteña, Pablo Bereciartua, recibió a una delegación de ASFINAG, la compañía estatal que administra la red de autopistas y autovías austríacas.

Por parte de la empresa participaron Thomas Greiner, director y responsable de Innovación, e Isabel Schmiedbauer, consejera comercial de la Embajada de Austria en Argentina y directora de Advantage Austria Argentina.

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La reunión permitió poner en común las experiencias de ambos países en materia de transporte urbano y conocer las iniciativas que desarrolla la Ciudad para modernizar la movilidad. Entre los asuntos analizados estuvieron la digitalización de los servicios, los sistemas inteligentes para el transporte, la seguridad vial y la sustentabilidad.

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ASFINAG trabaja en soluciones tecnológicas destinadas a supervisar el estado del tránsito, responder ante incidentes y ampliar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Estas experiencias formaron parte del intercambio con las autoridades porteñas, en el marco de la búsqueda de herramientas para mejorar la circulación.

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La visita también funcionó como un espacio de diálogo para identificar problemáticas compartidas y conocer distintas estrategias de gestión de la infraestructura vial, con el objetivo de contribuir a desplazamientos más seguros y eficientes.

PC/MSS